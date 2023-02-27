Модель обнажилась на еврейском кладбище – активисты требуют отдать ее под суд (фото)

Художница, модель и фотограф спровоцировала скандал в Польше и Израиле.

Польская художница и фотограф Агнешка Пшекоп, которая живет и работает в Германии, устроила провокационную фотосессию на старинном еврейском кладбище города Ченстохова на юго-западе Польши.

Об этом пишет израильское издание Ynet.

На кладбище Ченстохова захоронение началось еще в XVIII веке. До уничтожения европейского еврейства нацистами во время Второй мировой войны там проживало более 30 тысяч евреев, только 5 тысяч из которых выжили.

Фотосессию на кладбище между могилами Агнешка Пшекоп устроила в полуобнаженном виде (черном бикини и пеньюаре), а фотографии выложила на своей странице в Facebook.

Исследователь и сотрудник Польского музея в Варшаве Кшиштоф Бейлевский инициировал в соцсети протест против Пшекоп и спросил ее, смогла бы она сделать аналогичные фотографии на могиле своих предков?.. Его сообщение быстро распространили пользователи. Однако художница на него не отреагировала.

Другой активист и сотрудник фонда j-negations, занимающийся сохранением еврейского наследия в Польше, Меир Булка подал жалобу в местную полицию. Он обвинил Пшекоп в оскорблении религиозных чувств.

По его словам, в данном случае проявление антисемитизма — вопиющая глупость и невежество.

"Мы и власть не имеем права терпимо относиться к таким провокациям. За них следует судить — так же, как поступили бы с человеком, если бы он устроил подобное христианскому кладбищу", — сказал он.

Только после обращения в полицию художница удалила фотографии со своей страницы.

Однако активисты все еще требуют отдать его под суд.

"Кто решил, что у мертвых евреев нет прав, но власти не должны спускать такое на тормозах ради справедливости и чтобы дать урок молодому поколению", — заявил Булка.

Напомним, ранее экссолистка дуэта Artik & Asti Анна Asti, которая с начала полномасштабной войны молчит о событиях в своей стране, живет в РФ и развлекает оккупантов. Ее поведение повлекло за собой скандал в Украине.

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