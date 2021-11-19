Модель, руководившая преступной бандой, заказала убийство своего мужа на день рождения их сына

Модель, руководившая преступной бандой, заказала убийство своего мужа на день рождения их сына

За время пребывания в преступной банде супруги заработали огромную сумму денег, прибыли роскошные дома и автомобили.

В бразильском городе Пиньяйс модель Камила Мародина, которая была лидером в преступной организации, заказала убийство своего мужа. Рикардо Мародина был застрелен во время семейного празднования четвертого дня рождения их сына. Мужчина скончался на месте происшествия.

Об этом пишет New York Post.

Также читайте Второй после Эскобара: как в Колумбии схватили самого могущественного наркобарона ХХ века и чем он известен

Первоначально полицейские считали, что Рикардо был лидером банды, но позже выяснили, что руководящий пост в преступной организации занимает его жена. Как сообщает полиция, Камила также заказала убийство бывших полицейских Тьяго Сезара Карвалью и Гильерме Антонио да Коста. Они были убиты спустя три дня после Рикардо. По версии следствия, преступления могут быть связаны, поскольку Рикардо и Тьяго знали друг друга. В убийстве подозреваются четверо мужчин.

Правоохранители установили, что супруги входили в преступную группировку, занимавшую продажей наркотиков и отмыванием денег. По информации полиции, Рикардо и Камила Мародины не скрывали этого. За время пребывания в преступной банде супруги неплохо заработали. В них нашли 13 роскошных домов стоимостью 3 миллиона бразильских реалов (547 900 долларов) и пять автомобилей, включая два Audi и Porsche. На банковском счету Камилы также были обнаружены платежи на общую сумму более 1,3 миллиона бразильских реалов (240 100 долларов США).

Военная полиция заявила, что несколько лет разыскивала участников банды. Еще четырнадцать человек, причастных к участию в группировке, также задержаны.

В настоящее время женщину арестовали. Сообщается, что ее поймали, когда она возвращалась домой от матери, где она якобы спрятала пистолет Glock. Оружие , зарытое в саду, позже нашли офицеры. Следствие продолжается.

Читайте также: