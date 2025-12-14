Модель с "самой толстой вагиной в мире" погибла при загадочных обстоятельствах: что произошло (фото)

Реклама

Модель, блогер и известная поклонница пластической хирургии Мария Магдалина, ранее увеличившая ягодицы до 147 см, погибла после падения с балкона девятого этажа гостиницы в Таиланде.

Трагедия произошла в курортном городе Пхукет, сообщает Need To Know.

По информации полиции Пхукета, тело женщины обнаружили работники отеля на парковке комплекса Patong Tower после 13:30. Она заселилась в гостиницу всего на одну ночь, а погибла через несколько часов после приезда.

Незадолго до смерти блогер опубликовала в соцсетях загадочное сообщение — финальную сцену из фильма «Шоу Трумана» 1998 года вместе со своей детской фотографией. В этой сцене герой Джима Керри кланяется и произносит фразу: «А если я вас не увижу — добрый день, добрый вечер и спокойной ночи».

Кроме того, Мария сменила никнейм в одном из своих Instagram-аккаунтов на MaryMagdaleneDied, что повлекло за беспокойство среди ее подписчиков.

Мария Магдалина / © instagram.com/1800leavemaryalone

Настоящее имя женщины – Дениз Ивонн Джарвис Гонгора. Она приобрела популярность в 2018 году после того, как сделала незаконную операцию по созданию так называемой «самой толстой вагины в мире». Процедура чуть не стоила ей жизни и нуждалась в двух переливаниях крови.

Мария росла в Канаде в строгой религиозной семье, где даже просмотр мультфильмов Disney был запрещен. Уже в 12 лет она начала бунтовать, экспериментируя с алкоголем и наркотиками, а в 17 – работала стриптизершей.

Ее увлечение пластической хирургией началось в 21 год после неудачной операции на груди в Мексике. С тех пор женщина путешествовала по миру в поисках все больших имплантов, делала ринопластику, бразильскую подтяжку ягодиц и другие вмешательства. В общей сложности на операции она потратила более 505 тысяч долларов.

Мария Магдалина / © instagram.com/1800leavemaryalone

В мае в этом году Мария сделала неоново-зеленую татуировку на глазном яблоке. Избыток краски начал утекать и накапливаться в уголке глаза, запачкав кожу вокруг. Также она полностью закрасила тело черным пигментом, перекрыв предыдущие татуировки.

Блогерша вела YouTube-канал, где откровенно рассказывала о своих операциях, стандартах красоты и отношении общества к пластической хирургии. В одном из видео она признавалась, что не призывает других повторять ее путь, отмечая, что пластическая хирургия стала частью ее публичного образа.

В 2023 году Мария рассказала, что ее зависимость от операций едва не убила ее и привела к серьезным финансовым проблемам. В марте в том же году ей удалили импланты груди размера 38J после того, как один из них лопнул. Однако впоследствии женщина снова решила увеличить грудь, установив экспандер — надувной имплант, постепенно увеличивающийся с помощью физраствора.

Мария Магдалина / © instagram.com/1800leavemaryalone

Обстоятельства гибели Марии Магдалины выясняются. Правоохранители рассматривают несколько версий – от самоубийства до насильственной смерти.

