Модель шокировала, как потеряла обе ноги и чуть не умерла из-за тампона: что произошло (фото)

Калифорнийская модель Лорен Вассер, известная как "девушка с золотыми ногами", рассказала, как потеряла обе ноги и была на волоске от смерти из-за гигиенического тампона.

Об этом говорится в подкасте Стивена Бартлетта.

35-летняя женщина вспомнила, как в 2012 году она была на вечеринке у подруги, и ей стало плохо. Тогда Лорен подумала, что заболела гриппом и уехала домой.

Позже полиция обнаружила ее без сознания в рвоте и фекалиях, на полу своей спальни. Копов вызвала мать модели, поскольку Вассер не выходила на связь.

Лорен Вассер с ведущим / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse

Ее доставили в больницу, где температура тела достигла 41,6° C, прежде чем она перенесла сердечный приступ, а органы начали отказывать. Тогда медики проверили, есть ли тампон и после теста ей поставили диагноз синдром токсического шока – интоксикация организма вследствие острой бактериальной инфекции. Один из тампонов, который она использовала, оказался заражен стафилококком. Такое случается 1 раз на 100 тысяч человек.

У Лорен развилась гангрена. Когда она пришла в себя после комы, то узнала, что врачи собираются ампутировать ее ноги.

Лорен Вассер / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse

"Мои ноги будто загорелись, ощущение было безумным. Моя правая нога была в худшем состоянии, чем левая. Левая стала фиолетовой, но с правой было все гораздо хуже. Я просила спасти мою жизнь, потому что я умерла бы. Когда я лежала, то услышала медсестру за занавесом, которая говорила: "У меня здесь молодая 24-летняя девушка, которой понадобится ампутация правой ноги ниже колена". Я начала кричать. Я кричала о своей матери, своем крестном отце, я кричала на всех, говоря: "Не позволяйте этому человеку коснуться меня". Я не знала о серьезности ситуации. Это был первый раз, когда я услышала слово ампутация", — сказала она в подкасте.

На левой ноге женщине ампутировали пальцы и пятку.

"Итак, в течение 24 часов они поместили меня в мою маленькую комнату. Было ощущение, будто акула отгрызла ногу. Моя мама не могла находиться в комнате, никто не мог там быть, потому что я кричала и плакала", — вспомнила модель.

Левая нога вызывала ей столько боли в течение следующих шести лет, что ей также пришлось ампутировать, прежде чем Лорен исполнилось 30 лет.

Вассер посвятила свою жизнь, чтобы информировать о синдроме токсического шока.

"Тампоны производятся с помощью отбеливателя хлора, диоксина и синтетических волокон, создающих идеальную бурю в наших телах", — сказала она. "Я работаю с мамой, которая потеряла дочь — она заболела, когда ей было 18 лет — Медлин Мосби. Из-за темноты и травмы мы объединили свои усилия в желании изменить мир и желание защитить соответствующие законопроекты, которые обязут производителей женских гигиенических продуктов раскрывать состав используемых компонентов и возможный вред для здоровья. Она сделала многое, например, запустила свой фонд".

Сейчас Лорен Вассер продолжает карьеру модели. Она снимается в рекламных кампаниях люксовых брендов, для обложек журналов и выходит на подиумы.

Напомним, женщине удалили "мешок с шариками", который рос на голове с детства. Стало известно, что это было.

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