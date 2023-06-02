Модель, увеличившая ягодицы ради бойфренда, умерла после подпольной пластики (фото)

Модель скончалась после того, как ей в ягодицы ввели промышленный силикон и наполнители из полиметилметакрилата во время подпольной пластической операции.

Лиги Фацио из Бразилии ушла из жизни 31 мая в возрасте 40 лет. У нее остались двое детей. Трагическое известие объявили в Instagram.

Как пишет dailystar.co.uk, женщина увеличила ягодицы, чтобы произвести впечатление на своего парня, который хотел, чтобы у нее были пышные формы.

Импланты Фацио были изготовлены из ПММА – синтетической смолы, часто используемой вместо стекла. В результате у нее возникли осложнения.

Лигия Фацио / Фото: instagram.com/lygiafazio

"Мой парень сказал, что "большие ягодицы лучше", поэтому я пошла в тайное место, сделала это, и они "выросли". Но продукт как бы двигается в теле. В моем случае он пошел в сторону. Поэтому мне пришлось удалить его, у меня был разрез в форме сердца. Врач удалил весь силикон и ПММА. К слову, мой хирург не хотел использовать ПММА. У меня было по 450 мл с каждой стороны. Лишь потом я узнала, что это запрещено", — рассказывала она раньше.

Лигия Фацио / Фото: instagram.com/lygiafazio

Однако было слишком поздно, и у матери двух детей, также работавшей журналисткой, начались инфекции, когда вещества распространились по ее телу.

Она также перенесла инсульт, из-за которого ее госпитализировали около трех недель назад.

Это был не первый случай, когда Фацио пришлось лечиться из-за косметической операции: в прошлом году модель провела более 100 дней в больнице, удаляя филеры из разных частей тела.

Ее похороны и кремация прошли 1 июня.

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