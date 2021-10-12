Moderna отказалась делиться рецептом своей вакцины от COVID-19 с миром по просьбе ВОЗ

Moderna отказалась делиться рецептом своей вакцины от COVID-19 с миром по просьбе ВОЗ

Руководители компании пришли к выводу, что расширение собственного производства компании — это лучший способ увеличить глобальные поставки по всему миру.

Компания Moderna не поделится рецептом вакцины от коронавируса с миром, зато планирует расширить производство и доставить миллиарды дополнительных доз в 2022 году.

Об этом заявил глава компании Нубар Афеян, сообщает Associated Press.

"В течение следующих шести-девяти месяцев наиболее надежным и эффективным способом производства высококачественных вакцин будет их производство", — сказал Афеян.

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По его словам, Moderna перешла от нулевого производства до 1 миллиарда доз менее чем за год, поэтому увеличение производства под силу компании.

"Мы думаем, что сможем вырасти с 1 до 3 миллиардов в 2022 году", — сказал Афеян, напомнив, что компания предоставила значительное количество вакцин бедным странам, в основном благодаря своей работе с правительством США.

Напомним:

Генеральный директор американской компании Moderna Стефан Бансель считает, что пандемия коронавируса завершится в следующем году. По словам Банселя, это произойдет благодаря увеличению производства COVID-вакцин, а также поставок препарата в мире.

Стефан Бансель считает, что пандемия коронавируса завершится в следующем году. По словам Банселя, это произойдет благодаря увеличению производства COVID-вакцин, а также поставок препарата в мире. ВОЗ призвала богатые страны отказаться от массовой вакцинации и поделиться вакцинами.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что из-за неравномерного распространения вакцин от COVID-19 человечество оказалось "на грани морального провала".

Новости мира: глава ВОЗ призвал Запад поделиться вакцинами от COVID-19 с бедными странами

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