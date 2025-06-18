Моди разоблачил ложь Трампа относительно Индии и Пакистана: детали скандала

Премьер-министр Индии Нарендра Моди / © Associated Press

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил президенту США Дональду Трампу, что соглашение о прекращении огня с Пакистаном было достигнуто исключительно путем переговоров между военными обеих стран — без американского посредничества.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на заявление, распространенное для прессы министром иностранных дел Индии Викрамом Мисри.

Телефонный разговор между Моди и Трампом состоялся во вторник вечером на полях саммита G7 в Канаде — это была их первая прямая коммуникация после вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном 7-10 мая.

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«Премьер-министр Моди четко сказал президенту Трампу, что в этот период не было никаких переговоров ни на одном этапе на такие темы, как индийско-американское торговое соглашение или американское посредничество между Индией и Пакистаном. Переговоры о прекращении военных действий происходили непосредственно между Индией и Пакистаном через существующие военные каналы и по настоянию Пакистана», — заявил глава МИД Индии.

По его словам, Моди заявил, что «Индия не принимала посредничества в прошлом и никогда не примет».

Ранее Дональд Трамп публично заявил, что именно Соединенные Штаты помогли достичь соглашения между Индией и Пакистаном. В частности, 10 мая он сообщил о якобы успешном посредничестве США, после которого обе стороны прекратили боевые действия.

В ходе разговора с Моди американский президент выразил поддержку борьбе Индии с терроризмом. Премьер Индии в ответ проинформировал, что антитеррористическая операция «Синдор», в рамках которой Индия наносила трансграничные удары, продолжается.

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Стоит отметить, что 15 июня Трамп заявлял, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение, так же как он якобы заставил помириться Индию и Пакистан.