"Мое время близко": в США загадочно исчезла украинка, ее последние посты шокировали Сеть
В Соединенных Штатах при загадочных обстоятельствах исчезла 38-летняя украинка Анна Коврижных. Женщину последний раз видели 5 июля во время путешествия через округ Сан-Диего. Через неделю ее автомобиль и кемпер обнаружили на одной из улиц поселка Потреро в Мексике, а последние посты женщины в соцсетях вызвали серьезную обеспокоенность.
Об этом пишет Telegraf.
По словам друзей, Анна Коврижных уехала из Украины из-за войны и последние четыре года жила во Флориде. Ее семья, включая взрослую дочь, проживает в Италии. Последнее сообщение от женщины мать получила 5 июля: это было фото письма с GPS-координатами и текстом, что все ее личные активы должны быть переданы матери.
За несколько дней до исчезновения Анна опубликовала в соцсетях удивительные видео. На одном из них она танцевала в бикини с подписью: «Я хочу, чтобы все запомнили меня именно такой». В другом ролике женщина демонстрировала противогаз, солнечные батареи и право, сопровождая это словами: «Я знаю, что мое время близко».
Расследования и версии полиции
У правоохранителей пока нет подтверждений, связано ли исчезновение с криминалом.
«Мы считаем, что она просто путешествовала по стране, оставила машину в Потреро и больше к ней не вернулась», — заявил сержант шерифа Сан-Диего Джейкоб Клепач.
Полиция не исключает, что женщина могла добровольно пересечь границу с Мексикой.
Сейчас продолжаются активные поиски Анны Коврижных, за помощь в которых обещано вознаграждение в размере 1 тысячи долларов. Полиция призывает всех имеющих любую информацию обращаться в офис шерифа округа Сан-Диего.
Напомним, в воскресенье, 14 сентября, в доме престарелых Seagate на Кони-Айленде в Бруклине (Нью-Йорк), медсестра нашла 89-летнюю Нину Кравцову с тяжелыми травмами головы. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось — на следующее утро она скончалась.
По данным прокуратуры, комната потерпевшей была залита кровью. У кровати нашли педаль от инвалидной коляски, которую, вероятно, использовали как орудие нападения. Другую педаль обнаружили под окном — ее выбросили наружу.
95-летнюю Галину Смирнову, подозреваемую в преступлении, обнаружили в ванной комнате с кровавыми руками и рубашкой. Женщина пыталась смыть следы. Известно, что она страдает деменцией и находилась в заведении только сутки до инцидента.