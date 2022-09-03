"Мое время тоже пришло, пока меня не выгнали": Кадыров заговорил об отставке (видео)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором заявил, что подумывает об отставке. Он сказал, что его "время пришло" и "постараемся, чтобы вовремя уйти".

В обращении Кадыров сообщил, что возглавляет Чечню уже 15 лет, и это самый длинный срок среди всех руководителей российских регионов.

Соответствующий ролик чеченский лидер опубликовал в Сети.

"У нас у кавказцев, чеченцев есть пословица. Какой бы ни был гость уважаемый, долгожданный, если он вовремя едет, то это еще бывает приятнее. Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. Я об этом начал думать, постараемся, чтобы вовремя уйти", – сказал Кадыров.

В подписи к его видео говорится: "Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и долгий отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете". Однако в видеообращении глава Чечни этих слов не произносит.

Напомним, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинская разведка "вела" кадыровцев еще за полтора месяца до российского вторжения. Так, агенты разведки общались непосредственно с Кадыровым.

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