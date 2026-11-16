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"Мог бы действовать гораздо жестче": Трамп неожиданно оценил действия Путина в войне против Украины
Дональд Трамп высказался о позиции Путина по отношению к Украине и упомянул о его возможностях.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин пока несколько отступает в вопросе Украины, хотя мог бы действовать гораздо жестче.
Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.
Трамп оценил действия Путина в войне против Украины
Комментируя ситуацию вокруг Украины, американский президент оценил текущую позицию российского руководства как сдержанную.
«Путин несколько отступает по отношению к Украине. Он мог бы действовать гораздо жестче. Честно говоря, он отступает», — сказал Трамп представителям прессы.
Война в Украине — последние новости
Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков вновь заявил, что Россия не согласится на временное перемирие. По его словам, Москва якобы стремится к долгосрочному миру, а не к паузам для Украины, поэтому боевые действия будут продолжаться одновременно с переговорами.
Ранее 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самый быстрый путь к завершению войны — это прекратить огонь на текущей линии фронта и перейти к длительным дипломатическим переговорам.