"Мог бы действовать гораздо жестче": Трамп неожиданно оценил действия Путина в войне против Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин пока несколько отступает в вопросе Украины, хотя мог бы действовать гораздо жестче.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

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Трамп оценил действия Путина в войне против Украины

Комментируя ситуацию вокруг Украины, американский президент оценил текущую позицию российского руководства как сдержанную.

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«Путин несколько отступает по отношению к Украине. Он мог бы действовать гораздо жестче. Честно говоря, он отступает», — сказал Трамп представителям прессы.

Война в Украине — последние новости

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков вновь заявил, что Россия не согласится на временное перемирие. По его словам, Москва якобы стремится к долгосрочному миру, а не к паузам для Украины, поэтому боевые действия будут продолжаться одновременно с переговорами.

Ранее 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самый быстрый путь к завершению войны — это прекратить огонь на текущей линии фронта и перейти к длительным дипломатическим переговорам.

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