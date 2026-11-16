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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Мог бы действовать гораздо жестче": Трамп неожиданно оценил действия Путина в войне против Украины

Дональд Трамп высказался о позиции Путина по отношению к Украине и упомянул о его возможностях.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин пока несколько отступает в вопросе Украины, хотя мог бы действовать гораздо жестче.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

Трамп оценил действия Путина в войне против Украины

Комментируя ситуацию вокруг Украины, американский президент оценил текущую позицию российского руководства как сдержанную.

«Путин несколько отступает по отношению к Украине. Он мог бы действовать гораздо жестче. Честно говоря, он отступает», — сказал Трамп представителям прессы.

Война в Украине — последние новости

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков вновь заявил, что Россия не согласится на временное перемирие. По его словам, Москва якобы стремится к долгосрочному миру, а не к паузам для Украины, поэтому боевые действия будут продолжаться одновременно с переговорами.

Ранее 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самый быстрый путь к завершению войны — это прекратить огонь на текущей линии фронта и перейти к длительным дипломатическим переговорам.

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