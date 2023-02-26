Мог быть поврежден российский самолет А-50: подробности взрыва на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси

Также в "Мачулищи" прибыл российский борт ИЛ-76.

В воскресенье, 26 февраля, на военном аэродроме в Беларуси произошли два взрыва. Повреждение мог получить разведывательный самолет РФ ДРЛВ А-50 ВКС.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский гаюн".

Белорусские активисты утверждают, что на белорусском аэродроме "Мачулищи" утром раздались взрывы. Поэтому мог быть поврежден самолет ДРЛВ А-50 ВКС РФ.

Вероятно, на самолет сбросили взрывчатку "с неизвестного объекта". Также 26 февраля в "Мачулищи" прибыл российский борт ИЛ-76 с номером RF-86843. Ранее он прилетал в Беларусь в феврале 2022 года.

Инициатива BYPOL добавляет, что российский самолет вероятно получил серьезные повреждения и длительное время больше не сможет летать. Ответственные за взрыв вероятно белорусские партизаны.

"В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит. Происшествие произошло во время работы вблизи этого самолета снегоуборочной техники. Наверное, как это уже неоднократно случалось на российских военных объектах, кто-то снова не соблюдал меры пожарной безопасности и курил возле борта", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси в воскресенье, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи", откуда взлетают российские ракетности МиГ-31, раздались два взрыва.

Самолет ДРЛВ А-50 ВКС дальнего радиолокационного обнаружения военно-космических сил РФ периодически прибывает в Беларусь. Эти самолеты наводят на целые российские истребители-ракетоносители.

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