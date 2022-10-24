Мог "откосить", но рвался убивать украинцев: в России на полигоне случайно ликвидировался мобилизованный

Россиянин сетовал на плохое питание и беспорядок в оккупационной армии.

В Оренбургской области РФ на полигоне из-за старых боеприпасов погиб 26-летний мобилизованный. Мужчина мог "откосить" от армии, потому что воспитывает троих детей, но он рвался на фронт, чтобы убивать украинцев.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

26-летний россиянин трижды получал повестки, однако первые два раза ему отказывали и предлагали отсрочку, поскольку он воспитывает троих детей. Родственники мужчину тоже убеждали его не уходить в армию, однако россиянин рвался на фронт.

16 октября оккупанта отправили в учебный центр. Сначала ему все нравилось, однако уже на следующий день он сетовал на питание и беспорядок в армии. Четыре дня после этого на полигоне разразился гранатомет. Будущий оккупант стоял рядом, а потому погиб.

Жена россиянина утверждает, что взрыв произошел из-за старых боеприпасов.

Мобилизация в России

Диктатор Путин в конце сентября объявил о "частичной" мобилизации в России. Планировалось призвать в армию и отправить на фронт 300 тысяч россиян, однако неофициально сообщают об одном миллионе человек.

Мобилизированные на фронте появились уже через две недели. И сразу начали попадать в плен к украинским военным.

Издание The Guardian сообщало, что всего через несколько дней после объявления мобилизации российские оккупанты уже начали возвращаться домой в гробах. Один из мобилизованных из Челябинска успел пробыть на фронте 5 дней, где его ликвидировали.

Также инцидент произошел на полигоне в Белгородской области. Там мобилизованные устроили стрельбу из-за религии.

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