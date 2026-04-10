Могилу Бандеры хотят перенести из Германии в Украину: что мешает

Могила Степана Бандеры в Мюнхене / © Lumpens

В Украине хотят создать Национальный пантеон и вернуть прах выдающихся украинцев домой. Перезахоронение Степана Бандеры в Украине возможно только по строгим правилам Германии. Без разрешения семьи и веских оснований немецкие власти не разрешат переносить остатки.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Принцип «спокойствия умершего» и правовые ограничения

В Германии право на перезахоронение регулируется конституционным принципом «покоя умершего», имеющего приоритет над другими инициативами. Решение о перенесении остатков принимается только в исключительных случаях, а судебная практика трактует основания для этого очень узко.

«О возможности перезахоронения Степана Бандеры применяются такие же общие правила. Если владелец права на могилу подаст заявление, его могут одобрить при наличии веской причины. Также нужно согласие родственников. Если с такой просьбой обращается Украина, согласие семьи все равно обязательно», — объяснили представители мюнхенской службы кладбищ.

Лишь большое расстояние до места захоронения или переезд родственников не считаются достаточным основанием для нарушения покоя умершего. Важной причиной могут признать лишь чрезвычайные обстоятельства, по которым семья фактически теряет возможность ухаживать за могилой.

Подать официальную заявку на перезахоронение могут исключительно владелец права на могилу и близкие родственники при полном взаимном согласии. Кроме этого, немецкие службы должны убедиться, что перенос праха соответствовал бы воле самого умершего.

Степан Бандера — что известно о нем

Степан Бандера — один из лидеров украинского националистического движения ХХ века и инициатор Акта восстановления Украинского Государства 1941 года, провел более трех лет в нацистском концлагере Заксенгаузен. После Второй мировой войны он жил в Мюнхене, где 15 октября 1959 г. был убит агентом КГБ Богданом Сташинским. С тех пор лидер ОУН похоронен на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.

