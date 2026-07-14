Могла ли Россия отравить Линдси Грэмма: что ответил Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает отравление Россией вероятной причиной смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма. По его словам, у политика были серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Ведущий Грег Келли спросил президента США, могла ли Россия быть причастной к смерти Грэмма, учитывая его критическое отношение к Владимиру Путину.

Реклама

«У россиян есть привычка отравлять тех, кто им не нравится, а Грэм в свое время призвал устранить Путина. Есть ли у вас какие-то подозрения или опасения? Знаем ли мы всю правду о его смерти?» – спросил ведущий.

Трамп ответил, что не разделяет эту версию.

«Чтобы поддержать теорию заговора, я бы с удовольствием сказал да, но, думаю, у него были определенные проблемы. Его отец умер примерно в том же возрасте. У него были достаточно глубокие проблемы, которые нелегко было обнаружить», — сказал президент США.

Он также заявил, что, по словам врачей, определенная часть тела Грэма «буквально разорвалась».

Реклама

Линдси Грэм скончался в субботу в возрасте 71 года после непродолжительной внезапной болезни. Перед этим он вернулся из Киева, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно предварительному заключению, причиной смерти стало расслоение аорты, связанное с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.

Смерть Линдси Грэма: последние новости

Известный сенатор ушел из жизни вечером в субботу, 11 июля, после короткой и внезапной болезни, а экстренные службы зафиксировали у него остановку сердца. По данным полицейского сканера, парамедики выносили мужчину из его дома на Капитолийском холме на носилках в машину скорой помощи.

Незадолго до своей смерти американский политик посетил Киев, где заявил о большей приверженности Дональда Трампа к Украине. По словам Грэма, глава Белого дома был сильно поражен успехами украинских сил на поле боя и отечественными военными технологиями. Сенатор объяснял, что президент США любит победителей и прекрасно видит, как украинская армия оказывает на Россию очень серьезное давление.

Реклама

Новости партнеров