Могли ли Лукашенко отравить в Москве и что Путин получит от его смерти: объяснение белорусской журналистки

По ее мнению, смерть Лукашенко лишь дестабилизирует ситуацию в Беларуси, а потому невыгодна Путину.

Кремль не заинтересован в смерти самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, ведь он лоялен Путину и превратил свою страну в площадку для оккупационной армии РФ.

Об этом заявила белорусская журналистка, главная редактор сайта Беларуси "Хартия'97" Наталья Радина, передает FREEДОМ.

Журналистка прокомментировала слухи, что Лукашенко могли отравить 9 мая в Москве. Она называет это маловероятным.

"Эти версии об отравлении в Москве я не понимаю, потому что я не вижу в них логики. В сегодняшней ситуации Путину убирать Лукашенко для чего? Для того чтобы дестабилизировать ситуацию еще и в Беларуси? Потому что они тоже прекрасно понимают, что это персоналистская диктатура", – говорит Радина.

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По ее мнению, вероятные преемники Лукашенко – Александр Вольфович (Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь) или глава Верхней палаты парламента Наталья Кочанова не смогут удержать власть и режим посыпется.

Журналистка считает, что в Беларуси "очень многое держится на Лукашенко".

"А то, что Лукашенко якобы упирается, и что-то там не дает делать Путину, это тоже самообман и сказки. На самом деле, я уверена, что этого нет. Если до сих пор территория Беларуси не задействована самым активным образом, если какое-то время там не летят ракеты, то это не значит, что они не будут лететь в будущем. Это не значит, что белорусская армия не вступит в войну, если это остро не понадобится Владимиру Путину. Лукашенко ничего не решает. И противоречить сегодня своему кремлевскому хозяину он просто не в состоянии. Для него нет для этого ни ресурса, ничего", — говорит Радина.

Также она не соглашается с мнением, что это болезненное состояние белорусского диктатора может быть спланировано спецслужбами инсценировкой, ведь это наоборот ударило по режиму.

Напомним, что белорусский диктатор после парада в Москве 9 мая срочно вернулся в Минск и пропал на 6 дней.

После этого стали распространяться слухи о резком ухудшении состояния здоровья Лукашенко.

Однако вчера, 15 мая белорусские пропагандисты наконец-то показали своего лидера. Он выглядел довольно скверно.

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