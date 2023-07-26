Могли "убрать" свои: на временно оккупированной Луганщине нашли задушенным "мобика"

Недалеко от поселка Краснопоповка Луганской области обнаружили тело оккупанта со следами от петли на шее. Погибшим оказался 35-летний житель Иркутска Александр.

Об этом в телеграмме сообщил журналист Денис Казанский.

"Мобик" из Иркутска не захотел идти в мясной штурм, и его то ли задушили, то ли повесили свои, — отметил Казанский.

Россиянин не захотел стать пушечным мясом/Скриншот из телеграмм-канала BRIEF

Детали инцидента

Известно, что россиянина забрали на так называемую "СВО" в октябре 2022 года. Оккупант служил в 90-й танковой дивизии в подразделении "Шторм". После исчезновения мобилизованного искали родственники. Брат погибшего рассказал, что в марте он с тремя сослуживцами оставил позиции, потому что стало "скучно сидеть в окопах". "Мобики" поехали в Александровск, где сняли квартиру и распивали водку. Там "уклонистов" задержали и доставили в комендатуру так называемой "ЛНР".

Следует отметить, что это не первый случай гибели уроженца Иркутской области в псевдореспублике. Ранее в военной казарме нашли повешенного Виктора Петрова.

Напомним, Владимир Путин повысил предельный возраст, к которому могут быть мобилизованы российские резервисты. Очевидно, что диктатор пытается увеличить численность своего войска. Так, офицеры высшего офицерского состава могут быть мобилизованы до 55 лет, тогда как рядовой и сержантский состав может быть призван до 40 лет.

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