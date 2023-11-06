Могло ли украинское оружие попасть в Сектор Газа: Ермак дал ответ

Ермак решительно возразил, что оружие, направленное в Украину, попадало за пределы страны.

Украинское оружие, предоставленное международными партнерами, не могло попасть к боевикам ХАМАСа в Секторе Газы, о чем в последние дни пишут в социальных сетях.

Об этом со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака пишет Politico.

В последние дни в социальных сетях распространялись сообщения о том, что оружие, предназначенное для Украины, всплывает в секторе Газа, но Ермак решительно отрицал, что оставленное в Украину оружие попадало за пределы страны.

"Украина полностью контролирует ситуацию. Я считаю, что это очередной российский фейк… Чем больше ложь, тем легче людям в нее поверить", – сказал он.

Напомним, что Зеленский обвинил Россию в спонсировании ХАМАС.

Читайте также: