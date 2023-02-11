Могло ли землетрясение в Турции быть искусственным: Жданов объяснил

Военный эксперт Олег Жданов заверил, что землетрясение в Турции не имело искусственного происхождения, ведь в мире не существует ни климатического оружия, ни сейсмического оружия.

Об этом эксперт рассказал в своем видеоблоге.

"Ни климатического оружия, ни сейсмического оружия в мире не существует. Та страна, которая первой сделает климатическое или сейсмическое оружие, будет страной мирового господства, она поставит весь мир на колени и будет диктовать свои условия", – сказал Жданов.

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"И второе – учитывая человеческую ментальность общую, если такое оружие будет создано, на следующий день наша цивилизация просто прекратит свое существование. Потому что найдется идиот, который захочет его применить, и это может вызвать цепную реакцию", – заметил военный эксперт.

Он также проинформировал, что проводились эксперименты глубинных атомных взрывов, чтобы попытаться "качнуть" тектоническую плиту на больших глубинах в мировом океане, но ничего не получилось.

"В среднем минимальная толщина земной коры — примерно 40 километров. Самая глубокая не земном шаре скважина, которую удалось пробурить ученым — это Кольская скважина — 12 километров. Сегодня 12 километров — это уровень добычи сланцевого газа и нефти, технологии пошли вперед. Но до магмы Земли еще никто не пробурювался. Толкнуть тектоническую плиту невозможно. Взрыв должен быть такой мощности, что должна качнуться земная кора", – объяснил Жданов.

Он заверил, что землетрясение – это совершенно природное явление, которое даже ученые не могут объяснить до конца.

Напомним, в Украинской национальной академии наук предупредили, что рано или поздно землетрясения коснутся всей территории государства. Самые мощные толчки с интенсивностью в 8 баллов возможны на юго-западе Одесской области.

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