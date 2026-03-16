"Все, что захочу": Трамп сделал скандальное заявление о Кубе

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по поводу Кубы, заявив, что может «взять» остров и изменить ситуацию в стране.

Во время выступления 16 марта Трамп сказал, что считает возможным установление контроля над Кубой, передает Clash Report.

«Я думаю, что буду иметь честь взять Кубу. Это было бы хорошо. Это большая честь», — заявил он.

Реклама

Также Трамп добавил, что, по его мнению, достаточно возможностей влияния на ситуацию вокруг острова.

«Я могу уволить ее или взять ее, думаю, что могу сделать с ней все, что захочу», — сказал Трамп.

Его слова прозвучали на фоне усугубления политического и экономического кризиса на Кубе, а также напряженных отношений между Вашингтоном и Гаваной.

Пока официальной реакции кубинских властей на заявление Трампа не поступало.

Реклама

Ситуация с Кубой и США: что известно

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже намекал, что рассматривает возможность захвата Кубы. Он назвал это «дружеским» увлечением. Там ведь «нет денег, да и вообще ничего нет». Трамп также сообщил, что Куба «ведет переговоры с администрацией США». Он заявлял о чрезвычайном положении из-за действий правительства Кубы и в январе 2026 года и объявил о возможности введения пошлин для стран, поставляющих нефть на остров.

Из-за этого решение на Кубе заявили о «чрезвычайной угрозе » .

Тем временем ООН предупреждает об углублении гуманитарного кризиса на Кубе из-за нефтяного эмбарго США.