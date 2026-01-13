Могут ли депортировать украинских мужчин из Польши в Украину: эксперт ответил

Польша / © Associated Press

Вопрос возвращения военнообязанных мужчин из-за границы остается одной из самых горячих тем как в Украине, так и в странах ЕС. В частности, в Польше время от времени вспыхивают дискуссии о целесообразности пребывания там украинских мужчин призывного возраста.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» рассказал эксперт по внешней политике Лукаш Адамский.

По словам эксперта, в польском обществе действительно существуют определенные настроения по поводу необходимости возвращения украинских мужчин домой. Часто катализатором таких разговоров становятся видео с украинских курортов, распространяющихся по сети.

«Настроения в Польше есть. Представьте себе, у меня даже вчера был спор с известным профессором и блогером, который показывал Буковель и то, что там украинцы отдыхают» — отметил Адамский.

Он подчеркнул, что полякам иногда сложно понять реалии жизни в Украине во время войны, сравнивая ситуацию с историческим опытом Польши времен Второй мировой войны, когда страна была полностью оккупирована.

Есть ли законные основания для высылки

Несмотря на эмоциональную составляющую и желание части общества (как польского, так и украинского) видеть больше мужчин в Украине, правовых оснований для принудительного возвращения нет.

Адамский отметил, что украинские мужчины, которые находятся в Польше легально, защищены законом.

Также европейское и польское законодательство не предусматривает механизма принудительной высылки людей, имеющих статус временной защиты или другие законные основания для проживания.

«Нужно объяснять полякам, что украинские беженцы, в том числе мужчины, имеют право находиться здесь. Нельзя требовать людей, которые легально находятся в Польше, чтобы они добровольно возвращались в Украину и шли на фронт», — резюмировал эксперт.

Напомним, в Германии обсуждается усиление миграционной политики, которое может повлиять на украинских беженцев. Партия ХСС предложила ограничить пребывание в стране иностранцев, в частности, украинских мужчин призывного возраста, которых немецкие политики призывают вернуться в Украину.

Также в ХСС выступили за пересмотр финансовой поддержки беженцев и требование использовать свои средства для проживания. Кроме того, партия настаивает на масштабных депортациях мигрантов из других стран, включая Сирию и Афганистан, начиная с 2026 года.