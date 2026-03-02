Могут ли иранские ракеты долететь до Украины: что известно о реальных рисках

Иранская ракета / © Associated Press

Иран имеет в своем арсенале баллистические ракеты, которые могут представлять угрозу не только для стран Ближнего Востока, но и для Европы. Особое внимание эксперты обращают на ракеты Khorramshahr со сверхмощной боевой частью, которая может достигать 1800 кг.

Об этом говорится в материале Defense Express.

По имеющимся данным, в ходе атак по Ираку, Кувейту, Бахрейну, Катару, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Израилю Тегеран уже применил более 770 баллистических ракет и более 900 беспилотников. Кроме того, иранские силы атаковали дронами базу британских ВВС на Кипре. Это свидетельствует об активном использовании дальнобойных средств поражения и наращивания темпов ударов.

Среди самых мощных баллистических систем Ирана называют жидкотопливные Khorramshahr, а также Sejjil, Ghadr и Emad. Хотя официальные характеристики этих ракет преимущественно базируются на заявлениях самого Ирана и могут быть преувеличены, их дальности, по оценкам, достаточно для ударов на расстояние около 2000 км. Для Khorramshahr заявляется боевая часть массой до 1800 кг, а при ее уменьшении дальность полета может достигать 3000 км. Остальные ракеты этого класса имеют боевые части от 750 до 850 кг и дальность до 1700–2000 км.

Могут ли иранские ракеты добраться до Украины. / © Defense Express

В таком случае из северо-западных районов Ирана под потенциальным ударом могут оказаться Греция, Болгария, Румыния, Украина и Молдова. При максимальных показателях дальности под угрозой могут оказаться и более отдаленные страны Европы, в том числе Германия или Италия.

Впрочем, эксперты отмечают, что количество таких ракет у Тегерана, вероятно, ограничено. К тому же, в Европе развернуты элементы американской системы противоракетной обороны, в том числе комплексы Aegis Ashore в Румынии, которые используют ракеты-перехватчики SM-3. В случае опасности могут привлекаться и корабли США в Средиземном море. Германия в свою очередь планирует использовать новую израильскую систему ПРО Arrow 3, которая достигла начальной боевой готовности в конце 2025 года.

Иранская ракета Ghadr. / © Defense Express

Кроме баллистических ракет, у Ирана есть крылатые ракеты, в частности Soumar с дальностью, по разным оценкам, до 2000–3000 км. Однако их применение ограничено, а эффективность перехвата остается высокой.

В то же время все большую роль в дальнобойных атаках играют беспилотники. К примеру, Shahed-136 могут преодолевать до 2500 км. Другие модели, такие как Arash-2 или Karrar, имеют меньшую дальность, но тоже представляют угрозу. В то же время для достижения европейских целей иранским дронам пришлось бы преодолевать несколько зон воздушного контроля или пролетать через территорию других государств, что значительно усложняет такие атаки.

Напомним, ранее украинская компания Fire Point, являющаяся производителем ракеты "Фламинго", провела испытание баллистической ракеты FP-7. Эта ракета позиционируется как украинский аналог ракеты С400, но благодаря композитной конструкции имеет другие технические параметры.