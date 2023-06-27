Могут ли раздавать повестки украинцам за границей: юрист указал на интересную деталь

Нововведения, введенные правительством в конце 2022 года, не распространяются на дипломатические учреждения за рубежом, подчеркнул адвокат.
Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак ответил, что без предоставления полномочий консульским учреждениям вручать повестки украинцам за границей не могут.
Об этом Юрчак рассказал для 24 канала.
Он напомнил, что в конце 2022 г. чиновники утвердили новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Новый порядок определил ряд обязанностей дипломатических учреждений Украины, а именно:
- информирование граждан призывного возраста не имеющих отсрочки или не освобожденных от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;
- содействие возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период);
- уведомление в 7-дневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим ТЦК и СП по месту нахождения их на военном учете;
- ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.
Юрист подчеркнул, что эти нововведения только расширяют географию вручения повесток на территории Украины и не распространяются на дипломатические учреждения за границей.
Ранее сообщалось, по каким основаниям отсрочка от мобилизации может быть аннулирована.
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