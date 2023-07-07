Могут ли союзники отправить в Украину свои войска для гарантий безопасности — эстонский генерал

Все страны Балтии и Северной Европы полностью на стороне Украины в противостоянии российской агрессии.

В зависимости от достигнутых двусторонних договоренностей и норм законодательства, некоторые страны могут отправить своих военных в Украину. Но ВСУ достаточно профессиональны и мотивированы для победы в войне, означающей для Украины членство в ЕС и НАТО.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал эстонский генерал, командующий Лигой обороны Эстонии и депутат эстонского парламента Меэлис Кийли.

По его словам, некоторые страны могли бы отправить своих военных в Украину, но он не видит в этом целесообразности.

"Это зависит от двусторонних договоренностей, от желания конкретной нации и ее законодательства. Это возможно. Другой вопрос, нужно ли это”, — заметил эстонский генерал.

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Меелис Кийли считает, что поддержка, оказываемая в военном плане Украине западными партнерами, достаточна для того, чтобы ВСУ одержали победу на поле боя.

“Ваши солдаты приезжают в наши страны на обучение, получают оборудование. Наши инструкторы приезжают, чтобы помочь с техническим обслуживанием. ВСУ очень профессиональные и мотивированные, они лучше знают свою страну”, — пояснил он.

В то же время, Кийли отметил, что его страна, а также все страны Балтии и Северной Европы полностью на стороне Украины в ее противостоянии российской агрессии.

"Я избран эстонским народом в наш парламент, и от его имени я могу сказать, что все эстонское общество стоит на этом, и это самая лучшая гарантия. Ваши ВС очень боеспособны, я их видел. Они высокопрофессиональны. А финансовая и моральная поддержка будет продолжена. Украина с каждым днем становится сильнее, а наш общий враг слабеет. Потому это очень хорошая перспектива на будущее”, — подчеркнул он.

Меелис Кийли также подчеркнул, что следует говорить не об окончании войны, а о победе Украины.

"Победа означает, что вы освободили все свои территории и являетесь частью международного сообщества — ЕС и НАТО. Это победа. И альтернативы этому у нас нет”, — утверждает эстонский генерал.

Напомним, эстонский генерал убежден, что когда Украина станет членом НАТО, она, как Швеция и Финляндия, а также другие члены блока, окажется под ядерной защитой.

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