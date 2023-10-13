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Могут ли США одновременно поддерживать Украину и Израиль: объяснение Пентагона

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Могут ли США одновременно поддерживать Украину и Израиль: объяснение Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин / Фото: defense.gov

По словам Остина, украинские войска "продолжают добиваться стабильного прогресса" против россиян.

Соединенные Штаты могут позволить одновременно поддерживать Израиль в войне с ХАМАС и Украину в войне против России.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает пресс-служба Пентагона.

"Мы можем и будем поддерживать Израиль, так же как мы поддерживаем Украину. Соединенные Штаты могут идти и жевать жвачку одновременно", – сказал Остин.

Он подчеркнул, что поддержка Израиля от США непреклонна.

"Мы срочно работаем над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики "Железный купол". И мы будем это делать, даже если мы продолжаем поддерживать народ Украины во время его борьбы против российской агрессии", – добавил глава Пентагона.

Украинские войска продолжают добиваться стабильного прогресса против оккупировавших их страну россиян и страны НАТО сыграли решающую роль в помощи украинской нации продолжать борьбу, сказал Остин,

Он уточнил, что НАТО – оборонный Альянс, поэтому не будет вступать в войну против РФ, но будет "отстаивать право Украины на защиту".

Ранее сообщалось, что Белый дом хочет объединить помощь Украине, Израилю и Тайваню в один запрос.

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Дата публикации
Просмотры
234
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