Могут ли США предоставить Украине ядерное оружие: мнение военного эксперта

Украина имеет вооружение истребители F-16, которые являются носителями малогабаритных авиационных бомб с ядерной утварью. Да, США имеют возможности предоставить Украине ядерное оружие.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Агил Рустамадзе.

Это может произойти в кратчайшие сроки

Как признает эксперт, предоставление Украине ядерного оружия нарушает многие конвенции, которые США брали на себя по ограничению распространения ядерного оружия. Но есть много случаев, когда нарушалось международное право, в частности со стороны Соединенных Штатов.

"Это был бы последний козырь, который есть у России. Если Украина и весь остальной мир не будут бояться применения ядерного оружия Москвой, тогда это будут последние "красные линии", которые огорчают каких-то лидеров в Европе", — отметил Рустамадзе.

Он предполагает, что Трамп с его неукротимостью мог бы пойти на такой шаг. В то же время он может поступить по-другому, а именно предложить Украине пересмотреть свою позицию по Крыму и границам 1991 года.

"Однако с приходом к власти Трампа для Украины вряд ли будет хуже, чем сейчас. Но может быть гораздо лучше", – заключил военный эксперт.

Напомним, в вопросе завершения войны России против Украины новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет действовать на условиях России. Вместо этого он будет искать компромиссный вариант.

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