Могут ли страны-соседи закрыть небо над Украиной: ответ Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, могут ли страны-соседи закрыть небо над Украиной. К сожалению, это уже не сработает.

Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с президентом Финляндии в Киеве.

Журналисты спросили о возможности привлечения систем ПВО или авиации на территории стран-соседей Украины, в частности, Польши. Зеленский акцентировал, что требуется всеобщая координация.

Реклама

«То, что мы предлагали два года назад: „Сбивайте самолетами дроны над нами“ – уже не сработает. Это нужно как элемент. Он усилит щит над западной частью Украины и Польшей, но это элемент. Просто этого недостаточно», – констатировал Зеленский.

Он добавляет, что сегодня системы ПВО должны стоять на западе нашего государства.

«И польская авиация также может использоваться на территории Польши, но нужна, извините, общая координация и желательно, чтобы координировала Украина. Потому что есть 5-7 элементов мультизащиты. Можно делать это на какой-то части вместе с Польской Республикой», – заключил главнокомандующий.

Ранее Зеленский предложил европейцам строить совместную защиту от российских дронов. Речь идет и об усилении нашей ПВО, и об строительстве восточного противовоздушного щита Европы. Фактически, подчеркнул украинский лидер, это становится элементом политики Европейского союза.

Реклама

Как отметил глава государства, современно работают и линия дронов на защите Европы, и возможности авиации, и системы ПВО. Украина готова делиться опытом, расширять производства.

«Украина предлагает всем европейским странам-соседам, соседям нашим и соседям России, безусловно, общую программу финансирования, производства и развития дронов-перехватчиков. Украина, на мой взгляд, из-за войны, безусловно, благодаря нашему производству во время войны, мы — лидеры в этом направлении, это совершенно новое технологическое направление», — сказал президент.