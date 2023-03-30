Могут ли украинские беженцы занимать хорошие должности в Польше?

По результатам опроса, 90% украинских беженцев в Польше говорят, что удовлетворены своей работой.

По результатам нового исследования, 17% высококвалифицированных украинцев в Польше уже нашли работу в сфере, в которой работали в Украине, 50% говорят, что в процессе поиска такой работы 33% ответили, что это невозможно.

Об этом говорится в опросе аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, который опросил 1350 украинцев, приехавших в Польшу после 24 февраля прошлого года.

"60% украинцев, которые работают в Польше на простых работах, говорят, что не удается найти более квалифицированную, потому что не имеют достаточного уровня польского языка", – говорится в исследовании.

Специалисты добавляют, что 13% украинцев в Польше признаются, что не имели хорошего поста и у себя дома.

Фото: Gremi Personal

12% ответили, что их диплом в Польше не признают.

15% полагают, что поляки отдают приоритеты своим гражданам.

Фото: Gremi Personal

Ситуация с изучением языка в Польше

50% украинцев говорят, что учат польский язык, однако он им тяжело дается.

Фото: Gremi Personal

30% говорят, что уже могут общаться, 10% опрошенных сказали, что им достаточно родного языка и 10% считают, что его уже изучили.

Интересно, что 50% респондентов ни разу не меняли места работы за год. 25% сменили работу один раз. 18% – дважды, 8% – трижды и 4% свыше трех раз.

В то же время 90% украинцев в Польше говорят, что довольны своей работой. 10% сказали, что их не устраивают условия, и они уже ищут трудоустройство в другом месте.

Последние 10 лет в Польше украинцы считались рабочей силой. Впрочем, полномасштабное вторжение России против Украины изменило эту тенденцию. Теперь в Польше можно найти и высококвалифицированную работу. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше в прошлом году. Приезжающие из Украины бизнесы стремятся устраивать на работу украинцев. Следовательно, у высококвалифицированных специалистов появляется шанс занять хорошие должности. И это подтверждают цифры нашего опроса, ведь 17% украинцев уже справились с этой задачей», – говорит директор департамента рекрутации Анна Джоболда.

Никто не имеет точных данных, однако поляки подсчитывают, что в Польше живет около 2 миллионов украинцев. Идентификационный номер PESEL получил 1,5 миллиона наших граждан. А по данным управления социального страхования ZUS официально трудоустроены 739 тысяч украинцев.

«Конечно, есть большое количество профессиональных специалистов, которые из-за войны были вынуждены работать на простых работах. За вторую половину прошлого года мы получили более 500 запросов на профессиональных высококвалифицированных специалистов. Это запросы от логистических компаний, ресторанов, банков, строительных компаний и даже государственных сервисов. За этот период к нам обращались за поиском проектных менеджеров, специалистов по продажам, маркетингу и HR. Это очень положительные изменения. – добавляет эксперт.

Напомним, украинские беженцы с высшим образованием, работающие в Польше и знающие польский язык, могут работать по специальности. Да, учителя с категорией зарабатывают почти 70 тысяч гривен в месяц.

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