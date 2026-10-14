Могут ли украинцев мобилизовать за границей: в одной стране это позволяет закон

Мобилизация / © ТСН.ua

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Временная защита или вид на жительство в европейских странах не делают украинцев военнообязанными местных армий. Однако в случае обострения войны некоторые государства могут привлекать иностранцев к гражданской обороне или обязательной работе на критически важных предприятиях. И все же одна страна, в которой закон при определенных условиях позволяет мобилизовать и иностранцев.

Об этом пишет Relocate.to.

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Разница между призывом, военным учетом и гражданской повинностью

Специалисты отмечают, что юридические механизмы защиты государства существенно отличаются и их не следует объединять единым термином «мобилизация»:

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Призыв в армию предусматривает службу в вооруженных силах страны.

Военный учет только внесением данных лица в учетную систему государства и не означает автоматической отправки на службу.

Гражданская или трудовая повинность — это обязанность выполнять невоенную работу (в спасательных службах, медицине, энергетике или критической инфраструктуре), необходимую для обеспечения жизнедеятельности страны в условиях войны или чрезвычайного положения.

Какие страны могут призвать украинцев или привлечь к обороне

Норвегия

По норвежскому закону, в армию могут призвать и иностранцев, если они постоянно или долго живут в стране и имеют с ней тесную связь (если это не противоречит международным соглашениям). Однако человека не призовут, если Норвегия находится в войне со страной ее гражданства.

Отмечается, что военная обязанность отменяется, если человек живет за пределами Северных стран три года подряд. Кроме этого, в Норвегии работает система гражданской обороны (Sivilforsvaret). Для защиты граждан и помощи во время чрезвычайных ситуаций могут привлекать мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе иностранцев. Отправлять их выполнять такие задачи за пределы Норвегии без их согласия запрещено.

Швеция

Система «тотальной обороны» (totalförsvarsplikt) охватывает всех жителей страны в возрасте от 16 до 70 лет. Однако военная повинность в вооруженных силах касается исключительно граждан Швеции.

Иностранцев с временной защитой или видом на жительство могут привлечь только к гражданской службе или общей трудовой повинности на критически важных объектах (спасательные службы, энергетика и т.п.).

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Финляндия

В Финляндии служить в армии должны только граждане страны. Однако во время войны или чрезвычайного положения жителей от 18 до 67 лет могут привлекать к гражданской обороне — например, спасать людей, расчищать территории или оказывать первую помощь.

Кроме того, если обычных ресурсов не будет достаточно, могут ввести обязательную работу в медицине, промышленности и критической инфраструктуре.

Эстония

В Эстонии служить в армии обязаны только граждане. Однако во время войны или повышенной готовности для всех постоянных жителей действует трудовая повинность: работники критической инфраструктуры и оборонной сферы обяжут оставаться на своих рабочих местах или привлечь к разовым работам.

Кроме того, в этот период правительство Эстонии имеет право запретить выезд из страны работникам, имеющим такую обязанность.

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Где украинцев не обязывают служить

Польша. Военная повинность связана только с польским гражданством. Статус PESEL UKR, временная защита или вид на жительство не создают воинских обязанностей перед польской армией. Германия. В Германии служить в армии должны только граждане страны. Поэтому временная защита (по параграфу 24), вид на жительство, работа или уплата налогов не делают украинцев военнообязанными немецкой армии. Литва. Военная обязанность привязана исключительно к литовскому гражданству. США. Наличие статуса проживания не означает призыва в армию, однако для большинства мужчин в возрасте от 18 до 25 лет действует обязательное требование регистрации в системе учета Selective Service.

Что с воинской обязанностью перед Украиной

Проживание за границей или получение временной защиты в другой стране не отменяют обязанности перед Украиной. Все мобилизационные требования регулируются украинским законодательством и действуют для граждан вне зависимости от того, в какой стране они сейчас живут.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, из-за военного положения и мобилизации в Украине могут выставлять временные блокпосты. На них проверяют документы, осматривают автомобили, а работники ТЦК могут вручать повестки. Однако полномочия у всех разные — имеют ли право на блокпост задерживать людей или силой везти в ТЦК, читайте дальше в материале ТСН.

Ранее мы писали, что по данным бывшей Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, процесс привлечения новых мужчин в армию может претерпеть изменения.

Также в Украине обсуждают возможные изменения в правила мобилизации, в частности, пересмотр оснований для отсрочки родителей детей с инвалидностью и людей, которые ухаживают за родственниками, а также усиление требований к бронированию работников предприятий.

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