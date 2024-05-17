Могут ли ВСУ бить по России американским оружием: ответ Пентагона

Вооружение должно быть использовано для возвращения суверенной территории Украины.

Вооружение, которое Соединенные Штаты Америки предоставляют украинским Вооруженным силам в рамках военной помощи, предназначено для использования на территории Украины. Вашингтон не изменил своей позиции.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

Она подчеркнула, что Штаты не меняли свою позицию по использованию оружия, которое предоставляют Украине. По словам Сингх, вооружение должно быть использовано для возвращения суверенной территории Украины.

"Мы обнародовали наши запросы по этому поводу. Опять же, я хотела бы повторить, что в каждой Контактной группе по вопросам обороны Украины, которую созывает министр, оружие, которое предоставляется, опять же, предназначено для использования на поле боя", — сказала представительница Пентагона

Она отметила, что американский министр обороны Ллойд Остин со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым обсуждают, как можно использовать возможности вооружения. По мнению Вашингтона, американское оружие лучше использовать на территории Украины.

Напомним, ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил, почему запрещают Украине обстреливать территорию РФ. Он убежден, что Путин хочет эскалации и еще большей войны на территории Европы.

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