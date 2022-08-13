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"Могут направить свои жалобы Кремлю" — Кулеба о россиянах, недовольных возможным запретом на въезд в Европу

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"Могут направить свои жалобы Кремлю" — Кулеба о россиянах, недовольных возможным запретом на въезд в Европу

Кулеба подчеркнул, что россияне и руководство РФ сами виноваты в запрете на въезд в страны Европы.

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал недавний призыв президента Владимира Зеленского запретить Западу выдавать визы россиянам.

Так, Кулеба предложил жаловаться Кремлю тем россиянам, которые недовольны возможным запретом на въезд в Европу.

Об этом глава МИД Украины написал в Twitter.

"Россияне, недовольные перспективой запрета туристических поездок в Европу, могут направить свои жалобы Кремлю и более 70% своих сограждан, поддерживающих войну. Никто не предлагает запрещать тем немногим россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарный въезд", — говорится в сообщения.

Напомним, в МИД Украины призвали все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам.

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