Могут обидеть и арестовать: в СНБО рассказали, как белорусов наказывают за общение на государственном языке

Несмотря на государственный статус белорусского языка, за его использование сегодня в стране могут быть арестовать.

По мнению самопровозглашенного президента и друга Путина Александра Лукашенко, "белорусский язык – бедный язык", поэтому политика государства направлена на его вытеснение.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По переписи 2019 года, только 61,2% населения считают белорусский – родным. Изучение национального языка в школьной программе ограничено. Есть всего несколько белорусскоязычных школ.

За общение на родном языке в Беларуси человека могут даже арестовать.

Так, 12 августа за разговор на улице на белорусском языке задержан краевед И. Хмара.

В июне задержан тиктокер "lexmas", который записывает видео на белорусском для 58 тыс. зрителей.

"В прошлом году в Минске на 15 суток арестовали пенсионера, на которого пожаловались соседи, что он "достал всех на своем белорусском языке". Тогда же несколько пенсионерок оштрафовали за чтение белорусских классиков в вагоне электрички. Одну из бабушек осудили на 17 суток", — говорится в сообщении.

Из-за такой политики многие белорусы используют язык как демонстрацию несогласия с действиями Лукашенко, что является относительно безопасной формой протеста.

Напомним, Лукашенко поставил белорусский язык на второе место после русского.

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