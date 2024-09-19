Могут приземлиться только 50 пилотов: факты об одной из самых известных взлетно-посадочных полос

К востоку от Эвереста и Гималаев расположена одна из самых известных в мире взлетно-посадочных полос.

Об этом пишет CNN.

Международный аэропорт Паро в Бутане, расположенный между горными вершинами высотой 5400 метров и соседними жилыми районами, бросает такой вызов пилотам, что только 50 реактивных пилотов во всем мире признаны способными совершить необходимый маневр для приземления в последнюю минуту.

Взлетно-посадочная полоса протяженностью 2,2 км, предназначенная только для небольших самолетов, требует специальной подготовки и проверенных знаний, чтобы иметь возможность приземляться без помощи радаров. Даже самый маленький просчет может привести к падению самолета на соседний дом.

"Это вызов для навыков пилота, но он не опасен", — сказал капитан Чими Дорджи из Druk Air, местного перевозчика. "В Паро вам действительно нужно иметь местные навыки и знания местной специфики. Мы называем это подготовкой к полетам из любой точки Паро, либо подготовкой к полетам на местности, либо подготовкой к маршрутам".

Международный аэропорт Паро в Бутане / Фото: Getty Images

По словам Дорджи, в стране, которая на 97% состоит из гор – Паро расположен на высоте 2250 м над землей – разреженный воздух означает и большую скорость полета.

"Ваша реальная скорость будет такой же, но скорость в воздухе, в отличие от земли, намного выше".

Даже если вам удастся проскочить через узкое окно, чтобы правильно приземлиться, в отдаленном азиатском королевстве есть еще один важный фактор – погода.

"Мы стараемся избегать работы после полудня, потому что тогда появляется много тепловых ветров, температура повышается, а дожди еще не пришли", – говорит Дорджи. "Земля пересохла, и вы получаете все эти поднимающиеся вверх капли и все эти анабатические/катабатические ветры в долине во второй половине дня. Утром гораздо спокойнее".

Тем не менее, сезон муссонов с градом размером с мячик для гольфа может быть совсем другим "зверем", к которому нужно специально готовиться.

"У вас есть эти северо-западные и северо-восточные ветры, приходящие со всего Китая. И у вас бывают периоды, когда дождь идет целыми днями", — рассказывает пилот.

А поскольку радары в этой местности не слишком эффективны, ночные полеты запрещены в любое время. И, конечно, есть риск врезаться в окружающие горы, которые Дорджи просто назвал "помехами".

Напомним, Саудовская Аравия планирует построить самый большой аэропорт в мире. Предполагается, что он будет обслуживать 120 миллионов пассажиров.

Читайте также: