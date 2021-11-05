"Могут себе помочь, но почему-то этого еще не сделали": правительство Хорватии объявило о существенном усилении карантина

"Могут себе помочь, но почему-то этого еще не сделали": правительство Хорватии объявило о существенном усилении карантина

Также возвращается обязательное использование масок и соблюдение дистанции.

В Хорватии в связи с ростом числа больных коронавирусом усилили карантин. Власти приняли решение ограничить количество людей на собраниях и расширить использование сертификатов COVID.

Об этом сообщает издание Vecernji List.

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"Хотя некоторые сопротивлялись логическим мероприятиям в течение лета, мы сказали: "Люди, вакцинируйтесь, вам нужно готовиться к осени". Очевидно, что не всем это удалось. Мы просто не противоречили ничему из сказанного. С начала вакцинации мы знаем, что ничто не дает 100% защиты, но она очень высокая. Тогда это будет означать меньше госпитализаций и, следовательно, доступность системы здравоохранения для всех остальных, а не только для больных COVID-19. Эти люди не могут быть заложниками тех, кто может помочь себе сам, и они пока почему-то этого не сделали", — сказал министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Согласно информации, новые карантинные ограничения вступают в силу 6 ноября. По правилам, будет запрещено проводить мероприятия в помещениях с участием более 50 человек. Исключение – публичное мероприятие на открытом воздухе при строгом соблюдении эпидемических правил. Возвращается обязательное использование масок и соблюдение дистанции в 1,5 м.

Также установлен временной лимит по проведению всех публичных мероприятий – они должны закончиться не позже 00.00. Свадебные церемонии, где все присутствующие обязаны иметь цифровые сертификаты ЕС, должны быть завершены не позднее 2 часов ночи.

Спортивные соревнования можно будет проводить в присутствии зрителей в помещении, если у каждого есть COVID-сертификат. Они также должны использовать медицинские маски.

Также вводится обязательное наличие COVID-сертификата для сотрудников всех госучреждений.

"И на улице, и в помещении все должны иметь сертификаты о COVID. Это решение вступит в силу с завтрашнего дня... В зависимости от эпидемиологической ситуации, до 15 ноября, а также позже может быть введена обязанность иметь сертификаты COVID для спортзалов, бассейнов, а также ресторанов и кафе", – сказал Божинович.

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