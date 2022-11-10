Могут себе позволить больше: украинские беженцы рассказали, как изменилось их благосостояние в Польше

Поляки зарабатывают в среднем до трех раз больше, чем украинцы.

Половина украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу из-за полномасштабного нападения РФ утверждают, что их уровень жизни в соседней стране значительно улучшился.

Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства занятости Gremi Personal по качеству жизни украинцев в Польше.

Как показал опрос, 51% украинцев ответили, что в Польше могут покупать вещи и продукты, на которые в Украине не хватало денег. Еще 36,7% опрошенных сказали, что не видят разницы, и 12,2% ответили, что живут на более низком уровне, потому что в Украине у них была лучшая работа и более высокая зарплата.

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Анна Джоболда, исследующая экономическую миграцию украинцев, отметила, что, несмотря на это, украинцы являются ценными работниками для польского работодателя, а также привлекательным потребителем для польской экономики.

"Польша – по крайней мере, к вооруженному нападению России на Украину – воспринималась как Запад для рядового украинца, потому что она в Евросоюзе. Это ассоциируется с благополучием, хорошими дорогами, инфраструктурой и доступностью всех благ и благ", — сказала она.

По данным Gremi Personal, еще до начала войны украинцы составляли самую большую группу экономической миграции в Польше – они приезжали как на более оплачиваемую постоянную работу, так и на временные контракты.

"Сейчас большинство граждан Украины, которые ищут работу, ищут временную работу – на 6-9 месяцев, потому что хотят вернуться на родину", — отметили эксперты.

В то же время, эксперты Gremi Personal указывают, что даже, несмотря на инфляцию, поляки все равно зарабатывают в среднем до трех раз больше, чем украинцы.

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"Сейчас минимальная заработная плата в Польше составляет 3010 злотых брутто, а в Украине — 6,5 тысячи гривен, или около 846 злотых", — добавляют специалисты.

Отмечается, что украинские потребители тратят в Польше в среднем более 10 млрд. злотых или более 2 млрд. евро (данные за 2018 год).

В опросе приняло участие 1210 граждан Украины.

Напомним, украинские беженцы все активнее открывают собственный бизнес в Польше — за 8 месяцев их стало больше более 2 тысяч.

Украинские предприниматели чаще всего организуют деятельность в ИТ-сфере, логистике, индустрии красоты. Также украинцы уходят на работу в строительстве, агросекторе, автосервисе.

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