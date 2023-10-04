"Могут сесть за общий стол уже весной": в Италии сделали заявление о переговорах Украины и РФ

В Италии говорят, что следующая весна может стать временем, когда обе стороны иссякнут свои ресурсы.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил мнение, что весной 2024 года Киев и Москва могут сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает ANSA.
Итальянский чиновник считает, что "следующая весна может стать временем, когда обе стороны исчерпают свои ресурсы для достижения прорыва, в результате чего может открыться попытка диалога".
"Уже этой зимой вероятен ответ России на нынешнее украинское контрнаступление", — заявил он.
При этом ранее Кротеззо прогнозировал завершение войны 7-8 месяцев.
Отметим, чиновники Соединенных Штатов и ЕС тайно встречались со своими российскими коллегами для экстренных переговоров в Турции, направленных на решение противостояния по Карабаху, всего за несколько дней до того, как Азербайджан начал военное наступление.
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