В Италии говорят, что следующая весна может стать временем, когда обе стороны иссякнут свои ресурсы.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил мнение, что весной 2024 года Киев и Москва могут сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает ANSA.

Итальянский чиновник считает, что "следующая весна может стать временем, когда обе стороны исчерпают свои ресурсы для достижения прорыва, в результате чего может открыться попытка диалога".

"Уже этой зимой вероятен ответ России на нынешнее украинское контрнаступление", — заявил он.

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При этом ранее Кротеззо прогнозировал завершение войны 7-8 месяцев.

Отметим, чиновники Соединенных Штатов и ЕС тайно встречались со своими российскими коллегами для экстренных переговоров в Турции, направленных на решение противостояния по Карабаху, всего за несколько дней до того, как Азербайджан начал военное наступление.

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