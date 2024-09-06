Могут "сгореть" миллиарды долларов для Украины: у Байдена пытаются спасти ситуацию

Администрация президента США Джо Байдена проводит срочные переговоры с Конгрессом для получения разрешения на использование более 6 млрд дол. военной помощи Украине до 30 сентября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с этим вопросом.

Президентские полномочия по изъятию вооружений (PDA) – принятый в апреле ключевой компонент помощи Украине на 61 млрд дол. – позволяет Байдену передавать оборонные товары и услуги из американских запасов в ответ на чрезвычайные ситуации.

PDA являлся основным механизмом, который администрация президента США использовала для поставки оружия в Украину. Недавно, 23 августа, администрация Байдена объявила о новом пакете военной помощи на 125 млн долл., в который войдут ракеты ПВО, оборудование для борьбы с дронами, противотанковые ракеты и боеприпасы.

Однако большинство средств из предусмотренных апрельским законопроектом 7,8 млрд. дол. не были использованы. Это заставляет чиновников искать способ сохранить оставшиеся 6 млрд. долл., поскольку близится крайний срок для их использования – 30 сентября, то есть конец 2024 финансового года.

Близкие к переговорам источники сообщили, что Госдепартамент США надеется внести продление полномочий в Постоянную резолюцию – краткосрочный законопроект о чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей должны принять в сентябре, чтобы избежать шатдауна в конце месяца.

Помощники конгрессменов утверждают, что решение будет найдено, учитывая сильную двухпартийную поддержку помощи Украине.

Как сообщили источники в Конгрессе, не до конца понятно, почему поток оружия в Украину замедлился в 2024 году. В то же время, они сказали, что это частично связано с обеспокоенностью со стороны Минобороны США тем, что его собственные запасы истощаются, ведь оружейная промышленность борется с проблемами в цепочке поставок.

Законодатели из обеих партий, поддерживающих Украину, отметили важность продления поддержки.

Пока продолжаются переговоры с Конгрессом, администрация Байдена рассматривает запасной план, по которому Госдеп сделает существенное заявление о помощи до 30 сентября, фактически потратив оставшиеся 6 млрд дол. до истечения срока действия программы.

По словам источников, согласно этому резервному плану сроки поставки оружия и оборудования будут продлены, что позволит более постепенно передавать ресурсы Украине.

Помощники конгрессменов и представители администрации также указывают, что есть еще один доступный ресурс. Так, около 3 млрд долл., выделенных в пределах полномочий PDA в результате бухгалтерской ошибки Пентагона, остаются доступными для помощи Украине. Срок действия этих полномочий не истекает.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство до сих пор не получило все пакеты военной помощи, предусмотренные решением Конгресса США.

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