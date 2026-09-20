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Могут убить за телефон: топ самых опасных городов мира
Несмотря на развитие туризма и технологий, уровень преступности во многих мегаполисах мира остается очень высоким.
Список самых опасных городов мира регулярно обновляется. В нем, как правило, одни и те же «имена». Мегаполисы, о которых пойдет речь ниже, репутацию себе уже испортили, и из года в год называются самыми опасными в мире.
ТСН.ua пишет о топ самых опасных городов для туристов.
Сан-Педро-Сула, Гондурас
Сан-Педро-Сула, расположенный в Гондурасе, стабильно входит в первую тройку самых опасных городов мира. По количеству убийств 700-тысячный Сан-Педро-Сула один из самых больших — 170 на 100 тысяч жителей ежегодно.
Днем в городе, кстати, вполне безопасно — если не находиться в районе, где могут убить по телефону — а вот ночью лучше нос на улицу не высовывать.
Акапулько, Мексика
Этот город в Мексике в первую очередь известен как отличный курорт, в котором роскошный климат, сервис и бурная ночная жизнь. Раньше в Акапулько доживали свой век голливудские звезды золотого возраста, а рядом селились солидные бизнесмены. Потом все начало меняться. То есть, если раньше почти весь местный бизнес работал на туризм, то сейчас новый тренд (не для всех, конечно) — инвестиции в банды, картели и партии наркотиков. Инвестиции, разумеется, рискованные: в новостях — «убийство на футбольном поле», «расстрелянная группа мужчин на улице».
Каракас, Венесуэла
Столица Венесуэлы много лет удерживает место среди самых опасных городов. Политическая нестабильность, инфляция и кризис власти создают атмосферу беззакония.
Вооруженные нападения и угон ради выкупа стали обыденностью.
Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея
Этот город опасен из-за большого количества насильственных преступлений. Часто фиксируются приступы с ножами и огнестрельным оружием. Особенно в бедных кварталах. Полиция города недоукомплектована, а время реагирования на вызовы слишком длительное.
Йоханнесбург, Южная Африка
Крупнейший экономический центр страны и одновременно один из самых криминальных. Высокая безработица и социальное неравенство привели к всплеску вооруженных нападений и уличных краж. В городе повсюду решетки на окнах и охраняемые жилые комплексы.
Гренобль, Франция
На фоне роста наркоторговли, некоторые районы города оказались под контролем преступных группировок. Между ними часто случаются вооруженные стычки.
Неаполь, Италия
Столица известна деятельностью мафии. Уличные кражи, нападения и мошенничество — часть городской реальности. Туристы должны быть особенно внимательны в местах скопления людей.
Детройт, США
В конце XX века на фоне закрытия автомобильных заводов и экономического кризиса столкнулся город с резким ростом безработицы и бедности.
Проблемы этого города, процветавшего в 1950-х годах, начались давно. В процессе децентрализации автомобильного производства из Детройта выводились промышленные предприятия, а вместе с ними его покидала квалифицированная рабочая сила.
В последние 40 лет городское население постоянно сокращалось. За последние 30 лет население города сократилось от 1,8 млн до 700 тысяч человек, в то же время ежегодно фиксируется более 300 убийств.
Общие рекомендации для туристов
проверяйте актуальные данные перед поездкой
не демонстрируйте на улице дорогие вещи и технику
пользуйтесь только официальными или заранее заказанными такси
избегайте одиноких прогулок ночью, особенно в малоосвещенных районах
следите за личными вещами в местах скопления людей
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