Могут убить за телефон: топ самых опасных городов мира

Безопасность остается главной проблемой для путешественников / © Associated Press

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Список самых опасных городов мира регулярно обновляется. В нем, как правило, одни и те же «имена». Мегаполисы, о которых пойдет речь ниже, репутацию себе уже испортили, и из года в год называются самыми опасными в мире.

ТСН.ua пишет о топ самых опасных городов для туристов.

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Сан-Педро-Сула, Гондурас

Сан-Педро-Сула, расположенный в Гондурасе, стабильно входит в первую тройку самых опасных городов мира. По количеству убийств 700-тысячный Сан-Педро-Сула один из самых больших — 170 на 100 тысяч жителей ежегодно.

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Днем в городе, кстати, вполне безопасно — если не находиться в районе, где могут убить по телефону — а вот ночью лучше нос на улицу не высовывать.

Несмотря на большое количество туристических мест, Гондурас — опасная страна. / © Associated Press

Акапулько, Мексика

Этот город в Мексике в первую очередь известен как отличный курорт, в котором роскошный климат, сервис и бурная ночная жизнь. Раньше в Акапулько доживали свой век голливудские звезды золотого возраста, а рядом селились солидные бизнесмены. Потом все начало меняться. То есть, если раньше почти весь местный бизнес работал на туризм, то сейчас новый тренд (не для всех, конечно) — инвестиции в банды, картели и партии наркотиков. Инвестиции, разумеется, рискованные: в новостях — «убийство на футбольном поле», «расстрелянная группа мужчин на улице».

Распространено мнение о том, что туристам следует посещать Мексику, только если у них есть разрешение на оружие и отличные навыки стрелка, — далеко не миф. / © Associated Press

Каракас, Венесуэла

Столица Венесуэлы много лет удерживает место среди самых опасных городов. Политическая нестабильность, инфляция и кризис власти создают атмосферу беззакония.

Вооруженные нападения и угон ради выкупа стали обыденностью.

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Сегодня Каракас страдает от экономического кризиса. Уровень убийств здесь — один из самых высоких в мире. / © Associated Press

Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея

Этот город опасен из-за большого количества насильственных преступлений. Часто фиксируются приступы с ножами и огнестрельным оружием. Особенно в бедных кварталах. Полиция города недоукомплектована, а время реагирования на вызовы слишком длительное.

Порт-Морсби / © Associated Press

Йоханнесбург, Южная Африка

Крупнейший экономический центр страны и одновременно один из самых криминальных. Высокая безработица и социальное неравенство привели к всплеску вооруженных нападений и уличных краж. В городе повсюду решетки на окнах и охраняемые жилые комплексы.

Йоханнесбург / © Associated Press

Гренобль, Франция

На фоне роста наркоторговли, некоторые районы города оказались под контролем преступных группировок. Между ними часто случаются вооруженные стычки.

Гренобль / © Associated Press

Неаполь, Италия

Столица известна деятельностью мафии. Уличные кражи, нападения и мошенничество — часть городской реальности. Туристы должны быть особенно внимательны в местах скопления людей.

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Неаполь / © Associated Press

Детройт, США

В конце XX века на фоне закрытия автомобильных заводов и экономического кризиса столкнулся город с резким ростом безработицы и бедности.

Проблемы этого города, процветавшего в 1950-х годах, начались давно. В процессе децентрализации автомобильного производства из Детройта выводились промышленные предприятия, а вместе с ними его покидала квалифицированная рабочая сила.

В последние 40 лет городское население постоянно сокращалось. За последние 30 лет население города сократилось от 1,8 млн до 700 тысяч человек, в то же время ежегодно фиксируется более 300 убийств.

Детройт / © Pixabay

Общие рекомендации для туристов

проверяйте актуальные данные перед поездкой

не демонстрируйте на улице дорогие вещи и технику

пользуйтесь только официальными или заранее заказанными такси

избегайте одиноких прогулок ночью, особенно в малоосвещенных районах

следите за личными вещами в местах скопления людей

Раньше мы писали о том, сколько действительно стоит жизнь в Азии. Больше об этом читайте в новости.

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