Могут заразиться люди: у оленей обнаружили загадочную "зомби-болезнь"

В Северной Америке предупредили о возможности серьезной угрозы для экосистемы и здоровья людей из-за загадочной "зомби-болезни" у оленей.

Об этом пишет The Guardian.

В октябре в Йеллоустонском национальном парке на северо-западе Вайоминга умер чернохвостый олень вследствие истощающей хронической болезни. Ученые выражают опасение, что он может перейти на людей.

Эта болезнь, вызванная прионами – аномальными, трансмиссивными патогенами, – тайно распространялась по Северной Америке. При этом первым обеспокоенность выразили охотники, заметившие странное поведение оленей. Прионы приводят к изменениям в мозге и нервной системе. Животные пускают слюну, становятся безжизненными, истощенными, спотыкаются и имеют характерный "пустой взгляд". Эти симптомы заставили некоторых назвать это "болезнью оленей-зомби". Она распространяется через семейство оленьих: оленей, лосей и северных оленей. Это смертельно опасно и нет известных методов лечения или вакцин.

По словам ветеринара Томаса Роффа, это болезнь, которая имеет огромные экологические последствия. Он заявил, что и федеральному правительству, и штату Вайоминг необходимо принять агрессивные меры, чтобы замедлить ее распространение. По его словам, эти предупреждения остались практически без внимания, и теперь последствия окажутся на глазах миллионов людей, посещающих ежегодно парк.

Читайте главные новости дня:

"Мы имеем дело с болезнью, которая неизменно смертельна, неизлечима и очень заразна, и не существует простого способа искоренить ее", — сказал доктор Кори Андерсон. "В основе беспокойства лежит то, что мы не имеем эффективного и простого способа искоренить ее ни у животных, которых она заражает, ни у окружающей загрязняющей ее среды".

Если окружающая среда заражена, возбудитель очень трудно искоренить. Он может сохраняться годами в грязи или на поверхностях, и ученые сообщают, что он устойчив к дезинфицирующим средствам, формальдегиду, радиации и сжиганию при температуре 600°C.

В США и Канаде болезнь привлекла внимание не только потому, что она поражает крупных животных, но из-за возможности преодолеть видовой барьер. Олени и лоси могут заразить скот, других млекопитающих, птиц и даже людей. Эпидемиологи говорят, что отсутствие "побочного" случая еще не означает, что этого не произойдет.

Напомним, в Украине распространяется COVID-19. Стало известно, сколько людей умерло.

Читайте также: