Мокрые и без еды: в горах Румынии ищут двух 23-летних украинцев — что произошло (карта)
Поисково-спасательную операцию проводит профессиональная горно-спасательная команда в районе вершины Полонинка Мармаросского массива.
В Румынии продолжается операция по спасению двух украинцев, заблудившихся в горах после пересечения границы.
Об этом пишет Salvamont Maramures.
Горные спасатели и полиция начали масштабную операцию по спасению двух 23-летних украинцев, заблудившихся в районе вершины Полонинка. Об этом сообщает румынская горная спасательная служба Марамуреш.
Известное приблизительное местонахождение
По информации спасателей, мужчины находятся на территории Румынии уже два дня после пересечения украинско-румынской границы.
Украинцы смогли позвонить по телефону на экстренный номер 112, сообщив, что промокли, не имеют пищи и потеряли ориентацию на местности. В настоящее время спасателям удалось установить их приблизительное местонахождение, что значительно облегчит поиски.
