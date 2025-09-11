Мокрые и без еды: в горах Румынии ищут двух 23-летних украинцев — что произошло (карта)

Горы Румынии / © Оксана Коринь

Реклама

В Румынии продолжается операция по спасению двух украинцев, заблудившихся в горах после пересечения границы.

Об этом пишет Salvamont Maramures.

Горные спасатели и полиция начали масштабную операцию по спасению двух 23-летних украинцев, заблудившихся в районе вершины Полонинка. Об этом сообщает румынская горная спасательная служба Марамуреш.

Реклама

Фото: Salvamont Maramures.

Известное приблизительное местонахождение

По информации спасателей, мужчины находятся на территории Румынии уже два дня после пересечения украинско-румынской границы.

Украинцы смогли позвонить по телефону на экстренный номер 112, сообщив, что промокли, не имеют пищи и потеряли ориентацию на местности. В настоящее время спасателям удалось установить их приблизительное местонахождение, что значительно облегчит поиски.

Напомним, ранее речь шла о спасении нескольких туристов, заблудившихся после того, как съели грибы в горах.

Ранее эксперты объясняли, могут ли мужчины-"уклоняющие» вернуться и уехать законно.