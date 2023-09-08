"Молчание ягнят": Подоляк призвал Румынию сбивать российские беспилотники и ракеты

Украина не ожидает от НАТО объявления войны Москве, но надеется на большую твердость в отношениях с государством-агрессором.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк просит Румынию отказаться от "молчания ягнят", когда на ее территорию падают беспилотники, запущенные Россией, и занять более жесткую позицию против Москвы вместе с НАТО.

Об этом он написал в пятницу, 8 сентября, в своем микроблоге в Х (ранее известном как Twitter).

Подоляк отметил, что Украина не ожидает от НАТО применения статьи 5 и объявления войны Москве из-за падения российского военного беспилотника на территорию Румынии, но призвал к большей жесткости во избежание повторения подобных ситуаций.

"Россия позволяет себе использовать воздушное пространство Румынии и других соседей для нанесения ракетных ударов по Украине только по одной причине. Потому что там тишина. Возможно, стоит более жестко сформулировать недопустимость нарушения собственного воздушного пространства? К примеру, заявляя о готовности сбивать эти ракеты и беспилотники в определенном радиусе для защиты своих границ”, — написал Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента призвал союзников как можно быстрее помочь Украине дополнительными системами ПВО, которые будут развернуты в приграничных районах ради безопасности стран, граничащих с Украиной.

"Нам нужны простые действия, а не "молчание ягнят", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, в ночь на 8 сентября россияне снова атаковали украинские города. В результате боевой работы уничтожены 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.

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