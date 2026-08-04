Молчите или потеряете выплаты: в РФ запугивают семьи пропавших без вести оккупантов

В РФ запугивают матерей и жен пропавших военных

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Оккупационное командование 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ запугивает родственников пропавших без вести российских военных. Семьям российских оккупантов угрожают уголовным преследованием и лишением денежных выплат, если они будут пытаться найти своих родных.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

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Семьи российских военных оказываются под давлением и угрозами

Партизаны ссылаются на собственные источники в штабе 35-й общевойсковой армии ВС РФ. По словам подпольщиков, в подразделении, которое сейчас ведет боевые действия в районе Гуляйполя в Запорожье (в/ч 51460), количество пропавших без вести уже измеряется тысячами россиян.

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Командир бригады Дмитрий Шабаев, возглавивший ее в 2025 году, игнорирует обращения и протесты матерей и жен российских военных, и пытается скрыть реальные масштабы потерь. Партизаны добавляют, что командир успел полностью уничтожить несколько личных составов своих батальонов.

Для искажения статистики командование массово переводит погибших в статус пропавших без вести. При этом на родственников, которые пытаются узнать правду, давят российские силовики и контрразведка. Женщинам прямо угрожают делами о «дискредитации» армии и отменой всех социальных выплат.

Один из последних таких случаев произошел в конце весны. 30 мая 2026 года Силы обороны Украины нанесли точный удар по полигону «Приморский Посад» на оккупированной части Запорожской области, где находились бойцы 64-й бригады. Тогда подразделение потеряло по меньшей мере 31 оккупанта, однако 13 из них в штабе сразу же «списали» как пропавших без вести.

Именно 64 ОМС-бригада ВС РФ в начале полномасштабной войны совершала зверства в Буче и является одной из главных фигуранток расследований военных преступлений.

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Партизаны будут продолжать сбор информации относительно всех российских офицеров, причастных к сокрытию потерь и издевательств над людьми. Информация о Дмитрии Шабаеве и его подчиненных уже внесена в базы данных и передана соответствующим украинским структурам.

Россия бросает своих и просит взамен пленных солдат КНДР

Напомним, российская сторона дважды просила обменять двух северокорейских военных, которых украинские силы взяли в плен в Курской области. В то же время другими иностранцами, воевавшими на стороне РФ и находящимися в украинском плену, россияне не интересуются и не подают по ним никаких запросов.

Согласно Третьей Женевской конвенции действует принцип невыдворения: если военнопленный отказывается возвращаться, а другого юридического механизма нет, Украина будет содержать его столько, сколько потребуется.

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