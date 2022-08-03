"Молдаване должны найти свою идентичность и не забывать, кому обязаны европейской интеграцией", — Климкин

В Молдове еще крепкие пророссийские настроения, поэтому страна только определяется со своей идентичностью.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин во время интервью в рамках проекта "Разговоры о важном" на ТСН.ua.

"Боятся. Внутри страны очень сильно пророссийское движение. Но нужна политическая воля, чтобы сказать: "Идем в Европу". Где молдоване работают? В основном, в Европе. Где будущее Молдовы?.. Где ее идентичность?.. Они должны найти свою идентичность в будущем ЕС. Но с пониманием, что они обязаны своей европейской интеграцией именно Украине", — сказал Климкин.

Как ранее сообщалось в Одесской областной военной администрации, ситуация в области контролируется украинскими защитниками. Угрозы наступления военных РФ со стороны Приднестровья пока нет. Представитель Одесской ОВА заверил, что второго фронта на этом направлении не будет, а в случае наступления украинские защитники готовы достойно ответить оккупантам.

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