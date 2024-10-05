Более 130 тысяч молдован были подкуплены Россией.

Преступные группы при поддержке России намерены сорвать президентские выборы в Молдове, включая попытки захвата правительственных зданий.

Об этом пишет Reuters.

По словам главы национальной полиции Виорела Чернаутеана, случаи, когда вандалы забросали краской общественные здания в прошлом месяце, были предвестником более серьезных действий.

"Мы смотрим на намерения таких людей, и речь идет не только о дестабилизации ситуации в стране или массовых беспорядках. Они преследуют более амбициозные цели, вплоть до захвата государственных учреждений", — сказал он.

Чиновники обвиняют прокремлевские группы в том, что они предлагают наличные избирателям, чтобы они отклонили плебисцит ЕС.

"Те, кто стоит за вандализмом, получали 5000 евро (5500 долларов) за один инцидент. Понятно, что Россия это финансирует. Это происходит не просто так ", – сказал он.

В четверг Чернаутяну заявил, что более 130 000 молдован были подкуплены управляемой Россией Сетью, чтобы проголосовать против референдума и за дружественных в Россию кандидатов. По его словам, только в сентябре было перечислено около 15 миллионов долларов.

Добавим, что если вмешательство Кремля в выборы в Молдове окажется безрезультатным, есть основания полагать, что российские агенты попытаются организовать мятеж.

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