Молдова готовится к энергетическому кризису: в стране ввели экстренные меры экономии

Пока экономить электричество обязали государственные и коммерческие предприятия и только в часы пик.

В Молдове комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла меры, направленные на снижение потребления электроэнергии в часы пик. Соответствующее постановление опубликовали на правительственном сайте в пятницу, 27 декабря.

Об этом сообщил госсекретарь министерства энергетики Молдовы Константин Боросан в интервью NewsMaker.

По словам чиновника, принятые меры распространяются на как госучреждения, так и на коммерческие предприятия. Они предусматривают:

сокращение использования лифтов и эскалаторов;

уменьшение освещения внутри зданий минимум на 30%;

сокращение уличного освещения там, где это не грозит безопасности граждан;

отключение освещения витрин, рекламных конструкций, декораций и архитектурных элементов внутри и снаружи зданий.

Он уточнил, что меры экономии вводятся в утренние и вечерние часы пик (с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00).

Кроме того, предприятия водоснабжения и канализации также обязали перенастроить режим работы насосов накопительных резервуаров, чтобы по максимуму отключать их в часы пик.

Издание напомнило, что в Молдове с 16 декабря действует режим чрезвычайного положения из-за неопределенности в отношении поставок российского газа в будущем году.

Напомним, жителей Молдовы призывают готовиться к "очень тяжелой зиме". В стране может возникнуть газовый кризис.

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