Молдова готовится сбивать российские дроны: после взрыва у границы закупают средства ПВО

Атака российских «шахидов» / © ТСН

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Молдова готовится не только обнаруживать, но и сбивать российские беспилотники, которые могут нарушать её воздушное пространство. Министр обороны страны Анатолий Носатый заявил, что Национальная армия закупает соответствующие средства противовоздушной обороны после очередного инцидента с дроном возле границы с Украиной.

Об этом сообщает NewsMaker.md.

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По словам Носатого, специалисты продолжают изучать беспилотник, который 9 августа упал и взорвался недалеко от села Крокмаз Штефан-Водского района.

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Предварительно установлено, что это был российский боевой дрон, причем «более современной модели», чем беспилотники, которые ранее попадали на территорию Молдовы.

«Россия продолжает угрожать безопасности Молдовы», — заявил Носатый, подчеркнув, что нарушения воздушного пространства представляют угрозу для гражданского населения.

В то же время министр признал, что имеющиеся в настоящее время радары молдавской армии не обеспечивают полного покрытия воздушного пространства страны.

«Мы должны и впредь вкладывать средства в оборонный потенциал армии», — сказал Носатый.

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По его словам, Молдова уже закупает средства ПВО, которые позволят военным не только обнаруживать беспилотники, но и сбивать их.

Напомним, мощный взрыв вблизи Крокмаза прогремел днём 9 августа. Село расположено примерно в 70 километрах от Одессы, недалеко от украинской границы. В тот день Одесса и область подверглись массированной воздушной атаке российских оккупационных войск.

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