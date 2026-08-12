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Молдова готовится сбивать российские дроны: после взрыва у границы закупают средства ПВО
Глава министерства обороны Молдовы заявил, что вторжения российских дронов в воздушное пространство представляют угрозу для гражданского населения.
Молдова готовится не только обнаруживать, но и сбивать российские беспилотники, которые могут нарушать её воздушное пространство. Министр обороны страны Анатолий Носатый заявил, что Национальная армия закупает соответствующие средства противовоздушной обороны после очередного инцидента с дроном возле границы с Украиной.
Об этом сообщает NewsMaker.md.
По словам Носатого, специалисты продолжают изучать беспилотник, который 9 августа упал и взорвался недалеко от села Крокмаз Штефан-Водского района.
Предварительно установлено, что это был российский боевой дрон, причем «более современной модели», чем беспилотники, которые ранее попадали на территорию Молдовы.
«Россия продолжает угрожать безопасности Молдовы», — заявил Носатый, подчеркнув, что нарушения воздушного пространства представляют угрозу для гражданского населения.
В то же время министр признал, что имеющиеся в настоящее время радары молдавской армии не обеспечивают полного покрытия воздушного пространства страны.
«Мы должны и впредь вкладывать средства в оборонный потенциал армии», — сказал Носатый.
По его словам, Молдова уже закупает средства ПВО, которые позволят военным не только обнаруживать беспилотники, но и сбивать их.
Напомним, мощный взрыв вблизи Крокмаза прогремел днём 9 августа. Село расположено примерно в 70 километрах от Одессы, недалеко от украинской границы. В тот день Одесса и область подверглись массированной воздушной атаке российских оккупационных войск.