Приднестровье

Молдова разработала план восстановления единства страны, который предусматривает постепенную реинтеграцию Приднестровья мирным путем.

Этот документ молдавское правительство представило в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

Согласно этому плану, главной предпосылкой для успешного возвращения контроля над Приднестровьем названа полная демилитаризация и демократизация этого региона, который находится под контролем России и где базируется так называемая Оперативная группа российских войск.

В документе подчеркнули, что процесс должен базироваться на строгом соблюдении суверенитета Молдовы в пределах границ по состоянию на 23 июня 1990 года.

Важным элементом плана является привлечение международной гражданской миссии или администрации, которая будет следить за вопросами безопасности.

Международная администрация должна заменить подконтрольных РФ сепаратистов в Приднестровье и постепенно передать полномочия в регионе центральной власти Молдовы после выполнения мероприятий по разоружению.

Кишинев предложил систему гарантий для жителей региона, включающую право на гражданство и амнистию для должностных лиц, не причастных к нарушениям прав человека.

Для экономической реинтеграции запланировано введение единых фискальных, таможенных и торговых правил. Этому должен способствовать специальный фонд конвергенции, который будут наполнять за счет национальных и международных взносов.

Социальные выплаты для жителей Приднестровья должны оставаться на уровне не ниже того, что существовал до момента реинтеграции.

Представление этого плана в Брюсселе связано с тем, что воссоединение страны должно происходить с учетом европейской интеграции Молдовы.

Документ допускает сценарий, при котором право ЕС на территории Приднестровья будет временно приостановлено во время официального вступления Молдовы в Евросоюз.

Напомним, в конце прошлого года тогдашний глава ГУР Минобороны, а теперь глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина имеет достаточно сил, чтобы радикально решить проблему Приднестровья, которое остается источником российского влияния и потенциальной угрозой. Однако такое решение лежит в плоскости сложной геополитики, а не только военных возможностей.