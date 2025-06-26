Молдова может стать членом ЕС быстрее, чем Украина: в чем причина

Евросоюз / © Getty Images

Реклама

Евросоюз откроет первый кластер переговоров о вступлении Молдовы в ЕС 4 июля во время саммита «ЕС — Молдова» в Кишиневе.

Соответствующее заявление президента Румынии Никушора Дана опубликовала Европейская комиссия.

«В процессе присоединения [к ЕС] проходят переговоры по 33 разделам, и на саммите в Кишиневе 4 июля с участием представителей Европейской комиссии будет открыт первый раздел», — сообщил он.

Реклама

По словам румынского президента, переговоры будут открыты по кластеру «Фундаментальные ценности».

Как известно, Молдова подала заявку на вступление в ЕС через несколько недель после Украины — весной 2022 года. С тех пор обе страны двигались синхронно на пути к вступлению в ЕС.

Однако открытие переговорных кластеров для Украины блокирует Венгрия. Премьер-министр соседней страны Виктор Орбан, занявший антиукраинскую позицию, инициировал референдум в своей стране относительно вступления Украины в ЕС.

Как сообщает венгерское издание Hirado, Орбан заявил, что 95% принявших участие в этом референдуме проголосовали против вступления Украины в ЕС. Правда, средняя явка по стране на этот плебисцит составила лишь 27,02%.

Реклама

Однако это голосование Орбан собирается использовать как аргумент на саммите Европейского совета, который состоится в Брюсселе 26-27 июня.

Среди ключевых тем встречи — оценка прогресса Украины на пути к членству в ЕС. Украинская сторона уже передала Еврокомиссии документы для начала переговоров по трем кластерам: «Основы процесса вступления», «Внутренний рынок» и «Внешние отношения».

Напомним, накануне, 25 июня, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз стал «настоящим врагом России», поэтому Москва будет выступать против вступления Украины в этот блок.