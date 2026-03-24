Молдова на грани чрезвычайного положения из-за атаки РФ по Украине: в чем дело

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну / © Getty Images

Массированная атака России на украинскую энергосистему 24 марта привела к критическим сбоям в Молдове. Правительство страны может ввести чрезвычайное положение в энергетике на два месяца.

Об этом премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну сообщил на своей Facebook-странице.

«Ночные удары привели к отключению основной линии электропередач, которая обеспечивает Молдову электроэнергией — линии Вулканешты-Исакча. Было задействовано четыре линии межсоединения с Румынией, однако ситуация остается сложной», — отметил Мунтяну.

Он подчеркнул, что ответственность за это полностью лежит на России, а также подчеркнул необходимость быстрых и взвешенных действий со стороны правительства.

«Сегодня в 13:00 я созвал заседание правительства, и мы предложим ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе на 60 дней. Это не мера паники, а мера ответственности. Это необходимый шаг, чтобы действовать быстро, скоординировано и в пользу людей», — добавил он.

По словам премьера, во второй половине дня он вместе с министрами и ответственными чиновниками отправится в парламент, чтобы представить обоснование и необходимые шаги, а также заручиться поддержкой депутатов.

«Введение чрезвычайного положения позволит нам действовать быстрее: мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критическую инфраструктуру и, при необходимости, применить дополнительные меры для смягчения последствий кризиса», — подытожил Мунтяну.

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду заявила, что атаки по энергетической инфраструктуре являются военным преступлением России.

«Удары России по гражданской энергетической инфраструктуре в Украине — это военное преступление и нападение на всех нас. Ночные удары разорвали ключевую энергетическую связь Молдовы с Европой», — отметила Санду.

Она добавила, что альтернативные маршруты поставки электроэнергии существуют, однако ситуация остается нестабильной, и вся ответственность лежит на России.

Также сообщается, что вблизи поврежденной линии электропередач зафиксировали сбитые дроны. Из-за этого доступ для ремонтных бригад ограничен, а перед началом восстановительных работ необходимо провести разминирование для обеспечения безопасности.

Обесточивание в Молдове — что известно

Напомним, поздно вечером 23 марта из-за российских ударов по энергообъектам юга Украины отключилась трансграничная ЛЭП 400 кВ Исакча-Вулканешты, соединяющая Молдову с Румынией. Молдова покрывает дефицит мощности, импортируя около 300 МВт из украинской энергосистемы, поскольку собственная генерация обеспечивает лишь половину потребностей. Технические бригады трех операторов проводят проверки для восстановления линии, а власти Молдовы предупреждают о рисках для стабильности сети.

Война в Украине — Россия массированно атакует города

Заметим, в ночь на 24 марта Запорожье атаковали 5 российских баллистических ракет и 6 дронов, один из которых попал в многоэтажку. Взрыв вызвал пожар. Погиб мужчина-переселенец, а его жену госпитализировали. В частном секторе повреждено около десяти домов, один разрушен полностью; всего в городе пострадали 26 домов и 12 человек. На утро враг также ударил беспилотником по АЗС, вызвав возгорание.

Россия изменила тактику массированных атак, растягивая их во времени для поиска пробелов в ПВО Украины. По словам советника министра обороны Сергея «Флэша» Бескрестнова, оккупанты уже использовали около 40% средств, подготовленных на 24 марта, и сегодня вероятно применение еще и ракетного вооружения.