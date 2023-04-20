Молдова обвинила российских "миротворцев" в нарушении режима безопасности в Приднестровье

Молдова заявила, что так называемый "миротворческий" контингент России на территории непризнанного Приднестровья нарушает режим безопасности.

Об этом говорится в заявлении Бюро по реинтеграции Молдовы, информирует Moldpres.

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На заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией представители Молдовы заявили, что приднестровские силовые структуры создают незаконные посты и должны быть выведены из зоны безопасности, расположенной вдоль всей административной границы между правым и левым берегами Днестра.

Представители Молдовы заявили о редких случаях установить незаконные блокпосты, на которых без причин останавливают автомобили, в том числе и дипломатов, аккредитованных Молдовой.

Кроме того, российский "миротворческий" контингент нарушал режим Зоны безопасности с февраля по апрель 2023 года, а именно передвигал бронированную технику вне расположения постов "Объединенных миротворческих сил" без согласования сторон.

Такие действия российских "миротворцев" "имели резонанс в обществе и усилили недовольство жителей Зоны безопасности, которые регулярно подвергаются необоснованным остановкам с чрезмерной проверкой документов и транспортных средств".

Молдова призвала российских миротворцев в дальнейшем воздержаться от провокативных действий и способствовать сохранению мира в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что Молдова выслала сотрудника посольства Российской Федерации, обвиненного в "действиях, несовместимых с дипломатическим статусом".

Кроме того, мы ранее информировали, что беглого молдавского олигарха Илана Шора, лидера пророссийской партии "Шор", признали виновным в мошенничестве и отмывании денег и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

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