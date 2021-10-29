Молдова подписала новый контракт с "Газпромом" на собственных условиях

Молдова подписала новый контракт с "Газпромом" на собственных условиях

Соглашение по поставкам газа заключено сроком на 5 лет.

В пятницу, 29 октября, в Санкт-Петербурге (Россия) завершились переговоры между делегацией Республики Молдова и российским газовым монополистом "Газпромом".

Как сообщили в министерстве инфраструктуры и регионального развития Молдовы, стороны достигли договоренности по формуле цены, аудиту долга "Молдова-Газ" и дальнейшему диалогу по его погашению.

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Соглашение предусматривает продление предыдущего контракта между "Газпромом" и "Молдова-Газ" еще на пять лет на основе формулы цены, предложенной молдавской стороной.

Поставки природного газа начнутся 1 ноября 2021г.

Как известно, у Молдовы долг перед “Газпромом” составляет более 709 млн долларов, администрация непризнанного Приднестровья задолжала более 7 млрд долларов.

Напомним:

В конце сентября "Молдовагаз" и российский "Газпром" продлили до конца октября договор на поставку российского газа в Молдову по цене $790 за тысячу кубометров газа (в сентябре – $550 за тысячу кубов). Однако тогда сторонам тогда не удалось достичь договоренности по долгосрочному контракту.

Правительство Молдовы ввело режим чрезвычайного положения в сфере энергетики на 30 дней. Режим ЧС начал действовать в стране с 22 октября.

Российская государственная газовая компания "Газпром" в рамках переговоров о поставках газа выдвинула Молдове предложение изменить свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить реформирование энергетического рынка в обмен на дешевый газ для страны.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о предоставлении помощи по поставкам газа Молдове в случае такой необходимости.

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